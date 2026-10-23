Xã Hương Sơn: Công tác hòa giải góp phần giữ gìn sự bình yên xóm làng

Tỷ lệ hòa giải thành cao

Xã Hương Sơn hiện có trên 52.600 nhân khẩu, chung sống tại 14 thôn. Địa bàn rộng, dân số đông, song nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự nơi đây luôn được duy trì ổn định. Để có được kết quả trên có sự đóng góp quan trọng từ mạng lưới tự quản chặt chẽ từ các dòng họ và vai trò tích cực của Ban Công tác Mặt trận và đặc biệt là các tổ hòa giải của các thôn luôn chủ động bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng, Phó Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn thông tin, hiện xã có 14 tổ hòa giải, với 70 hòa giải viên. Thành viên các tổ hòa giải gồm ban lãnh đạo và đại diện các ban, chi hội đoàn thể của các thôn. Các hòa giải viên trên địa bàn xã đều là những ông, bà nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 14 vụ việc mâu thuẫn. Các tổ hòa giải tiếp nhận và hòa giải thành 8 vụ và đang giải quyết 6 vụ.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Hằng, trọng tâm của công tác hòa giải tại xã Hương Sơn là dựa vào tình làng nghĩa xóm, lấy sự vận động, khuyên giải chân thành làm chính. Pháp luật là thước đo, nhưng tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các dòng họ, giữa những người hàng xóm “tối lửa tắt đèn" có nhau mới là chất keo kết dính lâu bền.

Một buổi hòa giải tại thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn. Ảnh: VB

Là người từng hòa giải thành nhiều vụ việc, ông Đào Văn Hùng, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Yến Vỹ, chia sẻ: “Tại địa phương, mâu thuẫn trong đời sống dân sinh vô cùng đa dạng, từ tranh chấp đất đai cho đến những bất đồng trong gia đình nhưng chủ yếu là những mâu thuẫn nhỏ. Mỗi khi vụ việc mâu thuẫn xảy ra, thông tin nhanh chóng được kết nối tới Tổ hòa giải và chúng tôi nhanh chóng vào cuộc để kịp thời tháo gỡ, không để vụ việc phát sinh phức tạp hay vượt cấp”.

Chung quan điểm, ông Vương Văn Biên, Tổ trưởng tổ hòa giải thôn Đục Khê, cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các hòa giải viên thôn Đục Khê không chỉ căn cứ quy định pháp luật để phân tích đúng, sai mà còn sâu sát hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư của từng gia đình để lựa chọn cách vận động phù hợp.

Có những vụ việc tưởng chừng không còn khả năng hòa giải, nhưng bằng sự kiên trì, công tâm và cách vận động mềm dẻo, tổ hòa giải đã giúp người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, từ đó chủ động nhường nhịn, tìm được tiếng nói chung.

Nâng cao chất lượng hòa giải viên

Theo Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Trung Kiên, thời gian qua, hoạt động hòa giải trên địa bàn xã Hương Sơn đã đi vào nề nếp. Ngay khi nắm được thông tin về tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, các hòa giải viên kịp thời có mặt, tuyên truyền, vận động, phân tích để các bên thấu hiểu, cùng tháo gỡ vướng mắc.

Để có được kết quả đó, ngoài việc chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức về Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở… các thành viên trong tổ còn thường xuyên gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình an ninh trật tự và những mâu thuẫn phát sinh trong tổ dân cư.

Với những vụ việc còn vướng mắc, tổ hòa giải chủ động tìm hiểu, đồng thời nhờ cơ quan chức năng tư vấn, hướng dẫn để có phương án giải quyết phù hợp, đúng quy định pháp luật, góp phần hạn chế mâu thuẫn, xung đột giữa các gia đình.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân và đội ngũ hòa giải viên xã Hương Sơn. Ảnh: VB

Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Vương Trọng Đạo cho biết, sau 13 năm triển khai Luật hòa giải ở cơ sở 2013, hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Hương Sơn đã không ngừng phát triển, các tổ hòa giải được kiện toàn bảo đảm đúng số lượng, thành phần theo quy định, chất lượng hòa giải được nâng lên, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng.

Với phương châm “giải quyết dứt điểm từ cơ sở”, công tác hòa giải tại xã từng bước góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính… từ đó hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp; ổn định an ninh, trật tự và từng bước hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân.

Theo ông Vương Trọng Đạo, để thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở, thời gian qua, bên cạnh việc ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức hội nghị, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, hoạt động hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật, sinh hoạt cộng đồng...

Công tác tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng hòa giải viên ở cơ sở cũng được chú trọng thực hiện thường xuyên. Mạng lưới tổ hòa giải được kiện toàn đã thu hút nhiều thành phần, lực lượng tham gia như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh.

Định kỳ hàng năm, các tổ trưởng, hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, các kiến thức pháp luật về đất đai, hôn nhân và gia đình, hình sự, dân sự, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, giao thông, bảo vệ môi trường.

“Thời gian tới, xã Hương Sơn kiện toàn, tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ những người làm công tác hòa giải nhằm trang bị cho các hòa giải viên đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải để họ chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn”, ông Vương Trọng Đạo cho hay.