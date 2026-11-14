Xã Hướng Hiệp đẩy mạnh cải cách hành chính

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh và một số phần mềm chuyên ngành chưa được nâng cấp đồng bộ; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống còn chậm, lỗi hoặc không đồng bộ, ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, luân chuyển và kết thúc hồ sơ trên môi trường điện tử.

Địa bàn xã rộng, giao thông còn khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Nhiều người dân chưa có điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo kỹ năng số, còn tâm lý quen giao dịch trực tiếp nên việc triển khai dịch vụ công trực tuyến gặp nhiều khó khăn. Một số quy trình điện tử còn nhiều bước trung gian, chưa được đơn giản hóa, làm tăng thời gian thao tác trên hệ thống mặc dù hồ sơ thực tế đã được giải quyết đúng thời gian.

Cán bộ Hướng Hiệp hướng dẫn chuyển đổi số - Ảnh: P.X.D

Về việc tiếp cận thông tin, sử dụng cổng dịch vụ công và các ứng dụng phục vụ giải quyết TTHC của người dân: Đa số người dân còn hạn chế về kỹ năng số, chưa thành thạo trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và các tiện ích trên ứng dụng VNeID, quên mật khẩu nên hầu hết cán bộ công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã vẫn thực hiện nhập thay; hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp.

Ngay từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hướng Hiệp đã chủ động thiết lập, cấu hình và đưa vào sử dụng đầy đủ các tài khoản phục vụ giải quyết TTHC cho 100% cán bộ, công chức.

Đến nay, cán bộ, công chức của trung tâm đã khai thác, sử dụng thành thạo Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Quảng Trị, hệ thống một cửa của các bộ chuyên ngành: Tư pháp, Công thương, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Dân tộc và Tôn giáo, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; các hệ thống, phần mềm chuyên ngành phục vụ giải quyết TTHC khác như: Đăng ký kinh doanh, phần mềm chứng thực; phần mềm hộ tịch; Hệ thống thông tin đất đai Vbdlis; hệ thống Thuế, báo cáo chính phủ, báo cáo tư pháp…

Trong quá trình triển khai các phần mềm mới, đội ngũ cán bộ, công chức xã Hướng Hiệp luôn chủ động nghiên cứu, học tập, cập nhật các tính năng mới, kịp thời áp dụng quy trình nghiệp vụ, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được thực hiện thông suốt, đúng quy định.

Anh Hồ Văn Vinh, người dân xã Hướng Hiệp cho biết: “Nhờ CCHC và chuyển đổi số mà giảm bớt các thủ tục, thời gian đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con khi làm các TTHC. Bà con rất phấn khởi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương”.

Một góc xã Hướng Hiệp nhìn từ trên cao - Ảnh: P.X.D

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 14/7/2026, xã Hướng Hiệp đã tiếp nhận 5.407 hồ sơ, trong đó 5.229 hồ sơ trực tuyến, 178 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp (giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số TTHC chưa triển khai dịch vụ công toàn trình, một phần nên không thể nộp trực tuyến). Trong đó, giải quyết đúng, trước hẹn: 5389/5397 hồ sơ, đạt 99,8%. Số hóa thành phần hồ sơ đầu vào: 5403/5407, đạt 99,9%... Thanh toán trực tuyến 4.957/5.000 hồ sơ có yêu cầu thanh toán, đạt 99%. Các chỉ tiêu đã đạt vượt kế hoạch của UBND tỉnh, UBND xã.

Theo báo cáo mới đây, trong 1 tháng qua (tính từ 15/9/2026 đến 14/10/2026): Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 635 hồ sơ, trực tuyến 635 hồ sơ (đạt 100%); tổng số hồ sơ đã giải quyết là 632 hồ sơ, trong đó trước hạn 618 hồ sơ (100%) và đúng hạn 14 hồ sơ. Tỉ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100%, số hóa kết quả đạt 100%, thanh toán trực tuyến đạt 100%. Việc giải quyết TTHC được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm thời gian, nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Bà Thái Thị Thanh Huyền, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hướng Hiệp cho biết: “Đề nghị HĐND, UBND xã quan tâm hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ hồ sơ Tư pháp-Hộ tịch đạt tiêu chuẩn, bảo đảm diện tích, hệ thống giá kệ, tủ lưu trữ, phòng chống cháy, nổ, chống ẩm mốc và các điều kiện bảo quản hồ sơ theo quy định; đáp ứng yêu cầu lưu trữ lâu dài đối với hồ sơ hộ tịch, chứng thực và các loại hồ sơ chuyên ngành khác”.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp kiến nghị: “UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên môn tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC; khắc phục tình trạng lỗi kết nối, chậm đồng bộ dữ liệu, đồng thời đơn giản hóa quy trình thao tác trên phần mềm nhằm giảm thời gian xử lý hồ sơ. Tích cực tháo gỡ các khó khăn, xử lý các lỗi thường gặp tại các phần mềm chuyên ngành trong quá trình vận hành”.