Đồng chí Hồ Tấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Thạnh trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho các hộ dân tiêu biểu của ấp Hưng Quới có thành tích đóng góp nổi bật trong cộng đồng, địa phương.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Hưng Thạnh tổ chức Ngày hội tại 10 ấp. Kết quả nổi bật là toàn bộ khu dân cư đều tổ chức đầy đủ phần lễ, phần hội và Bữa cơm Đại đoàn kết, đạt 100%.

Điều này góp phần đưa hoạt động lan tỏa rộng khắp, thu hút người dân tham gia và phát huy ý nghĩa Ngày hội trong đời sống cộng đồng. Việc chuẩn bị, tuyên truyền, tổ chức được triển khai thiết thực, trang trọng, vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Ngày hội tại xã Hưng Thạnh ghi nhận khoảng 1.130 lượt người dân tham dự. Có lãnh đạo cấp tỉnh và lãnh đạo cấp xã đến dự, động viên các khu dân cư, qua đó, góp phần tăng cường gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với người dân, tạo động lực để phong trào ở cơ sở được duy trì.

Thông qua Ngày hội, xã Hưng Thạnh thực hiện tốt công tác khen thưởng để kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong cộng đồng các khu dân cư.

Qua đó, xã Hưng Thạnh khen thưởng 12 khu dân cư tiêu biểu và 58 tập thể, cá nhân với tổng kinh phí hơn 57 triệu đồng. Việc ghi nhận tập thể, hộ gia đình, cá nhân có đóng góp tích cực góp phần lan tỏa cách làm tốt, khuyến khích người dân phát huy trách nhiệm, tiếp tục tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn tình nghĩa xóm làng.

Theo đồng chí Hồ Tấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Thạnh, Ngày hội là dịp đánh giá kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ghi nhận đóng góp của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Qua sinh hoạt tại khu dân cư, người dân có điều kiện trao đổi, bày tỏ ý kiến, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với Nhân dân, phát huy quyền làm chủ và tinh thần đồng thuận ở cơ sở.

Từ kết quả trên, xã Hưng Thạnh tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và hướng đến nhân rộng mô hình Khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”; đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn, các công trình, phần việc phục vụ dân sinh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu dân cư nghĩa tình, đồng thuận.