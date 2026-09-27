Xã Hưng Thạnh: Nhiều chuyển biến tích cực

TINH GỌN BỘ MÁY, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hưng Thạnh được thành lập theo Nghị quyết số 1663/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Tân Hòa Thành, Phú Mỹ và Hưng Thạnh. Xã có diện tích 65,15 km², dân số 30.748 người, gồm 15 ấp.

Thời gian qua, xã Hưng Thạnh có nhiều cách làm gần dân và sát dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

UBND xã được phân cấp 312 nhiệm vụ, Chủ tịch UBND xã 169 nhiệm vụ và HĐND xã 8 nhiệm vụ. Toàn xã có 380 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; hoàn thành sáp nhập 10 chi bộ ấp thành 5 chi bộ mới.

Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực. Xã cung cấp 304 thủ tục hành chính, tiếp nhận 8.773 hồ sơ, trong đó trên 98% hồ sơ được nộp trực tuyến; trên 99,7% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt trên 97%.

Đồng chí Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Thạnh, yêu cầu, các bộ phận, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường phối hợp liên thông, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Đồng chí nhấn mạnh: “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo”, thực hiện phương châm “Hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh chóng, đúng quy định”.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ, CHĂM LO AN SINH XÃ HỘI

Đến quý III-2026, sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Vụ đông xuân thu hoạch 1.194 ha lúa, sản lượng 8.955 tấn; cây khóm đạt 3.151 ha, thu hoạch 1.960 ha, sản lượng 41.150 tấn. Toàn xã có 4 hợp tác xã nông nghiệp với 507 thành viên và 31 tổ hợp tác; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt trên 98%.

Xã đang thực hiện 18 công trình xây dựng cơ bản, trong đó 4 công trình đạt 100% tiến độ; giải ngân các công trình do UBND xã làm chủ đầu tư đạt trên 70%. Tổng thu ngân sách đến ngày 28-8 đạt gần 23 tỷ đồng, trên 65% nghị quyết.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100% với 303/303 học sinh.

Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã khám, điều trị 13.493 lượt bệnh nhân; tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân đạt 100%. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm đạt 475/400 lao động, gần 119% nghị quyết.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh, xã hoàn thành 16/16 tiêu chí giai đoạn I và 92/92 tiêu chí giai đoạn II theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; cài đặt “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt trên 87%.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoàn thành sơ tuyển sức khỏe 498/498 thanh niên phục vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Thời gian tới, Hưng Thạnh tiếp tục tập trung thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, xử lý các vụ việc còn tồn đọng, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Minh đề nghị, cán bộ, công chức, các ban, ngành, đoàn thể “tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc”; đồng thời, mong muốn Nhân dân tiếp tục đồng hành cùng chính quyền xã.