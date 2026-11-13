Xã Hưng Thạnh: Giống khóm MD2 mang lại hiệu quả kinh tế cao

Bên cạnh loại giống khóm Queen truyền thống, hiện tại nhiều nông dân trên địa bàn xã Hưng Thạnh từng bước chuyển đổi từ giống khóm Queen truyền thống sang trồng giống khóm MD2, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao thu nhập cho người dân chuyên trồng khóm tại địa phương.

Diện tích được người dân chuyển đổi từ loại giống khóm Queen sang trồng loại giống khóm MD2 tại xã Hưng Thạnh.

Theo một số nông dân tại xã Hưng Thạnh, giống khóm MD2 được nhiều nhà vườn quan tâm đưa vào sản xuất. Loại giống khóm MD2 có nhiều đặc điểm nổi bật như: Trái to, thịt vàng đẹp, vị ngọt, ít gai, thời gian bảo quản được lâu.

Từ đó, nhiều nông dân chuyển dần diện tích trồng giống khóm Queen sang trồng giống khóm MD2. Sau khi thu hoạch trái xong, người dân tiếp tục chăm sóc và lấy cây con (từ cây gốc đã lấy trái) để bán giống mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo chính quyền địa phương xã Hưng Thạnh, để phát triển giống khóm MD2, địa phương sẽ khảo sát, đánh giá và từng bước mở rộng diện tích trồng phù hợp. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm, đầu tư công nghệ sơ chế, bảo quản và chế biến sau thu hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, hiệu quả kinh tế cũng như phát triển bền vững cây khóm trên địa bàn xã Hưng Thạnh.