Xã Hưng Thạnh: Đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm soát và xử lý khai thác thủy sản có tính hủy diệt

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến tác hại của việc sử dụng xung điện, chất nổ, hóa chất cấm và các hình thức khai thác thủy sản có tính hủy diệt; các quy định xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm pháp lý của tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời, tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không sử dụng công cụ kích điện, chất nổ, hóa chất cấm và vận động người dân tự giác giao nộp các công cụ vi phạm.

Tang vật đánh bắt thủy sản có tính hủy diệt bị Công an xã Hưng Thạnh (tỉnh Đồng Tháp) thu giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng địa phương cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến kênh, rạch, mương ô bao và những khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác thủy sản trái phép theo quy định. Đặc biệt, công tác vận động người dân tự nguyện giao nộp các công cụ, phương tiện dùng để khai thác thủy sản có tính hủy diệt được quan tâm thực hiện, góp phần hạn chế nguy cơ tái diễn vi phạm.

Thông qua các hoạt động trên, địa phương hướng đến nâng cao ý thức tự giác của người dân, phát huy vai trò cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Mỗi người dân cần tích cực tham gia tố giác hành vi vi phạm, khai thác thủy sản không đúng quy định nhằm chung tay gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển nghề thủy sản bền vững cho hôm nay và mai sau.