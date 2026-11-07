Xã Hùng Sơn hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Kế hoạch đặt ra mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số cho học sinh.

UBND xã định hướng phát triển các môi trường thực hành ngoại ngữ sinh động thông qua hệ thống câu lạc bộ, trò chơi học tập và các hoạt động trải nghiệm.

Đặc biệt, chính quyền xã ưu tiên hỗ trợ học sinh tại các điểm trường vùng sâu vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận bình đẳng với các nguồn học liệu mở và nền tảng giáo dục trực tuyến an toàn.

Cạnh đó, địa phương xác định việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Cơ Tu là một nội dung quan trọng trong giáo dục địa phương. Các trường học sẽ lồng ghép tiếng nói, dân ca, dân vũ, trang phục truyền thống và những phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào vào hoạt động giảng dạy, trải nghiệm.

Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với các già làng, người có uy tín và các nghệ nhân tại bản làng để trực tiếp truyền dạy cho thế hệ trẻ, tạo điều kiện cho học sinh tự tin giới thiệu bản sắc văn hóa quê hương thông qua các sản phẩm học tập và giao lưu.