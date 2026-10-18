Xã Hưng Mỹ (Cà Mau): Nghĩa tình quân dân qua những mái ấm Đại đoàn kết

Ba căn nhà được trao tặng gia đình ông Trần Văn Có, ở ấp Thị Tường; ông Trần Quốc Khánh và ông Võ Văn Phú, cùng ở ấp Rạch Dược. Chung tay cùng địa phương, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Hưng Mỹ đã đóng góp hơn 70 ngày công lao động, hỗ trợ quá trình xây dựng, góp phần giảm bớt khó khăn và giúp các gia đình sớm có nơi ở ổn định.

Đại diện lãnh đạo xã Hưng Mỹ (Cà Mau) bàn giao nhà tặng hộ ông Trần Văn Có ở ấp Thị Tường.

Trung tá Quách Hữu Thính, Chính trị viên Ban CHQS xã Hưng Mỹ, cho biết: “Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công và thân nhân người hoạt động kháng chiến là trách nhiệm chính trị, đồng thời là tình cảm sâu sắc của người lính, Ban CHQS xã đã chủ động phân công cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ ngày công. Chúng tôi luôn tâm niệm việc giúp dân xây dựng nơi ăn chốn ở vững chãi không chỉ là nhiệm vụ đơn thuần, mà là mệnh lệnh từ trái tim, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Thời gian tới, lực lượng vũ trang xã sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thêm nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đời sống bà con nhân dân”.

Lãnh đạo xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau chụp ảnh cùng gia đình ông Trần Quốc Khánh ở ấp Rạch Dược- hộ được trao tặng nhà Đại đoàn kết.

Đón nhận căn nhà mới, ông Trần Quốc Khánh xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã. Với gia đình ông, ngôi nhà khang trang không chỉ giúp vơi đi nỗi lo về chỗ ở mà còn tiếp thêm động lực để lao động, vươn lên trong cuộc sống.

Mỗi căn nhà được bàn giao là một phần trách nhiệm cộng đồng được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Từ sự quan tâm của địa phương đến những ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tương thân, tương ái tiếp tục được lan tỏa bằng hành động cụ thể, góp phần chăm lo đời sống người dân và củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn.