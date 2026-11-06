Xã Hùng Lợi kết nạp 10 đảng viên mới, trao Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hùng Lợi trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Hùng Lợi kết nạp 10 quần chúng ưu tú thuộc 7 chi bộ vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những cá nhân tiêu biểu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động tại địa phương, được các tổ chức đoàn thể giới thiệu, bồi dưỡng và trải qua quá trình rèn luyện, phấn đấu trước khi được xem xét kết nạp vào Đảng.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 10 đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ, thể hiện quyết tâm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, góp sức xây dựng quê hương.

10 quần chúng ưu tú tiêu biểu thuộc 7 chi bộ của Đảng bộ xã Hùng Lợi được kết nạp Đảng.

Cũng tại buổi lễ, Đảng ủy xã Hùng Lợi tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên thuộc Chi bộ thôn Bản Pài và Chi bộ thôn Trung Minh. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển địa phương.