Xã Hưng Hội và xã Cái Nước khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ

*Tại xã Hưng Hội, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Phạm Minh Luyến, Phó Bí thư Đảng uỷ MTTQ và các đoàn thể tỉnh Cà Mau; đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Đảng uỷ, UBND và Ban tổ chức diễn tập xã trong công tác chuẩn bị; đồng thời yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao trách nhiệm, vận hành cơ chế đúng vai, thuộc bài, xử lý linh hoạt các tình huống sát thực tế.

Các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hưng Hội năm 2026 gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ, xử trí tình huống trên sa bàn.

Đồng chí Từ Minh Phúc, Bí thư Đảng uỷ xã Hưng Hội, chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ trong khung diễn tập.

*Tại xã Cái Nước, đồng chí Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Uỷ viên ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, dự và chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ; Lâm Hồ Sỹ, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau; Đại tá Lý Văn Giúp, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức diễn tập tỉnh; Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng tiểu ban Bảo đảm diễn tập tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập tại xã Cái Nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều, Uỷ viên ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, phát biểu chỉ đạo diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thanh Triều yêu cầu ban tổ chức diễn tập và các lực lượng chấp hành nghiêm kế hoạch, tổ chức diễn tập đúng trình tự, sát thực tế; tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng quân sự, công an, bộ đội biên phòng và các cơ quan, đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Cái Nước trong khung diễn tập.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Ngay sau khai mạc, các đại biểu theo dõi nội dung thực binh giải quyết tình huống bạo loạn do các tổ chức phản động kích động, chống phá.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, địa phương tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Cái Nước năm 2026.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, khả năng tham mưu và phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc./.