Xã Hưng Hội (Cà Mau) khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Dự và phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đề nghị các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập tỉnh tập trung theo dõi, chỉ đạo, điều hành cuộc diễn tập theo đúng kế hoạch, ý định. Ban tổ chức diễn tập xã Hưng Hội và các khung diễn phải phát huy cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tế xử lý tình huống linh hoạt, bảo đảm sát với tính chất phức tạp của các trạng thái về quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc diễn tập.

Đồng chí Phạm Văn Thiều cũng lưu ý các lực lượng tham gia thực binh chấp hành nghiêm quy tắc an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang bị kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, quy định về bảo mật thông tin.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hưng Hội diễn ra trong 1,5 ngày với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Cuộc họp vận hành cơ chế hội nghị Ban Thường vụ xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau ra nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

Sau những cuộc họp vận hành cơ chế, lực lượng Công an xã Hưng Hội thực hành phần thực binh A2 tình huống “Đánh bắt bọn bạo loạn có vũ trang, giải thoát con tin”. Nội dung, hiệp đồng giữa các bộ phận chặt chẽ và xử trí các tình huống cơ bản đúng nguyên tắc chiến thuật, thể hiện đúng phương án, sát tình hình thực tế.

Sáng cùng ngày, cùng với xã Hưng Hội, xã Cái Nước là địa phương cuối tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026.

Thực hành A2 “Đánh bắt bọn bạo loạn có vũ trang giải thoát con tin” của công an xã diễn ra thành công, đảm bảo an toàn người và vũ khí, trang bị.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong vận hành cơ chế; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng Quân sự, Công an với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ; đồng thời rèn luyện khả năng xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.