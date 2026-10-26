Xã Hưng Đạo trồng mới hơn 112 ha cây thế mạnh địa phương

Người dân xã Hưng Đạo khai thác lá dâu làm thức ăn cho tằm.

Trong đó, cây dâu tằm đạt 55 ha, vượt 42 ha so với kế hoạch; cây hồi trồng mới 46 ha, vượt 34 ha so với kế hoạch. Các loại cây quế, trúc sào đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Đối với trồng cây phân tán, toàn xã trồng 5.326 cây, đạt 102,42% kế hoạch. Việc mở rộng diện tích cây trồng thế mạnh góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, khai thác tiềm năng đất đai và tạo thêm sinh kế cho người dân. Các diện tích trồng mới hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt, tạo tiền đề nâng cao thu nhập trong những năm tới.

Bên cạnh phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao, xã Hưng Đạo chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo mùa vụ. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng toàn xã đạt 190,6 ha, bằng 100% kế hoạch. Diện tích cây lương thực có hạt đạt 177 ha, sản lượng đạt 668,52 tấn, bằng 103,5% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cả năm ước đạt 1.504,5 ha, bằng 103,95% kế hoạch; riêng diện tích cây lương thực có hạt đạt 1.281 ha, hoàn thành 100% chỉ tiêu.