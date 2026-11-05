Xã Hưng Đạo trao Huy hiệu Đảng tặng 57 đảng viên

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Đạo Nguyễn Đức Phương trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Đức Duy

Chiều 5-11, Đảng ủy xã Hưng Đạo tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 tặng 57 đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ xã Hưng Đạo có 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 48 đảng viên nhận Huy hiệu 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Đạo Phạm Thị Thanh Huyền trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.Ảnh: Đức Duy

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đảng viên Vương Xuân Đắc cho biết, đây là động lực để bản thân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ xã ngày càng vững mạnh. Còn đảng viên Trần Thị Xuân khẳng định sẽ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo Dương Văn Phượng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên. Ảnh: Đức Duy

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Đạo Nguyễn Đức Phương trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp của các đảng viên trong suốt quá trình công tác, rèn luyện và trưởng thành dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ xã; ghi nhận lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và tinh thần tận tụy cống hiến của các thế hệ đảng viên.

Nhiều đảng viên từng trực tiếp tham gia kháng chiến, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc; khi trở về tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, gương mẫu trong cuộc sống, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho sự phát triển của địa phương. Những tấm gương đó là vốn quý, góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng và giáo dục thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hưng Đạo trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên 40, 35 và 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Đức Duy