Xã Hưng Đạo tăng cường ứng dụng Hanoicheck tại bếp ăn bán trú

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn công tác an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trên địa bàn xã Hưng Đạo.

Hội nghị được tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 494/KH-UBND ngày 14-9-2026 của UBND xã Hưng Đạo. Tham dự có đại diện xã, cán bộ phụ trách công tác an toàn thực phẩm; cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác bán trú, nhân viên nuôi dưỡng, cán bộ phụ trách y tế trường học tại các trường mầm non, tiểu học; chủ cơ sở và nhân viên các nhóm trẻ mầm non độc lập tư thục có tổ chức bán trú trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã phổ biến các kiến thức, quy định và kỹ năng cần thiết trong bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học. Nội dung tập huấn tập trung vào các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; nhận diện những mối nguy gây mất an toàn thực phẩm như vi sinh vật, hóa chất, ô nhiễm chéo; các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn, từ tiếp nhận, bảo quản nguyên liệu, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn.

Quang cảnh hội nghị tập huấn công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trên địa bàn xã Hưng Đạo.

Các đại biểu được hướng dẫn thực hành vệ sinh dụng cụ, trang thiết bị và môi trường bếp ăn; thực hiện “10 nguyên tắc vàng” về an toàn thực phẩm trong chế biến, phục vụ suất ăn. Đồng thời, hội nghị hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31-3-2017 của Bộ Y tế và các biện pháp xử lý bước đầu khi xảy ra sự cố, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Đáng chú ý, hội nghị dành thời gian hướng dẫn cán bộ phụ trách và các cơ sở giáo dục thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên Hệ thống Hanoicheck. Các đại biểu được hướng dẫn cách cập nhật thông tin, thực hiện các nội dung liên quan trên hệ thống, qua đó từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, theo dõi công tác an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú.

Thông qua tập huấn, UBND xã Hưng Đạo hướng tới nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm của đội ngũ trực tiếp tổ chức bữa ăn bán trú; đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh trong năm học 2026-2027.