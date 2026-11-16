Xã Hưng Đạo kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân do chập điện

Hiện trường vụ cháy nhà dân ở xã Hưng Đạo (Hà Nội). Ảnh: Minh Anh

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt, không để lan rộng, hạn chế thiệt hại về tài sản và bảo đảm an toàn cho các hộ dân xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do sự cố chập điện. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt, tập trung khống chế ngọn lửa, xử lý kịp thời các điểm cháy, không để đám cháy tiếp tục lan rộng, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia chữa cháy.

Đám cháy không gây thiệt hại về người và không cháy lan sang các hộ dân lân cận. Ảnh: Minh Anh

Qua sự việc, UBND xã Hưng Đạo khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, chống cháy, nổ trong sinh hoạt hằng ngày, nhất là khi sử dụng các thiết bị điện. Các hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, ổ cắm, dây sạc và thiết bị điện; không sử dụng dây điện bị hư hỏng, thiết bị kém chất lượng. Khi không sử dụng, cần chủ động ngắt nguồn điện đối với các thiết bị không cần thiết; đồng thời trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, nắm vững kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố.

Việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn trên địa bàn.