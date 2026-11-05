Xã Hưng Đạo: Đồi 80 xuất hiện sạt trượt

Đất, đá trên đỉnh Đồi 80 ở thôn Cộng Hòa 1 (xã Hưng Đạo) sạt trượt gây nguy hiểm cho nhiều hộ dân phía dưới. Ảnh: Hoàng Văn

Các điểm sạt trượt áp sát nhà dân

Tại khu vực Đồi 80, thôn Cộng Hòa 1, những mảng đất đá trên sườn đồi có dấu hiệu sạt trượt, áp sát khu vực sân và tường nhà dân phía dưới. Hiện tượng này khiến các hộ sinh sống quanh chân đồi không khỏi lo lắng, nhất là khi thời tiết bước vào những đợt mưa kéo dài, đất ngấm nước và nguy cơ mất ổn định sườn dốc có thể gia tăng.

Trong căn nhà nằm sát khu vực sạt trượt, ông Vương Viết Mậu không giấu được sự bất an. Theo ông, gia đình chỉ có hai vợ chồng tuổi đã cao, sinh sống ngay dưới chân đồi nên luôn phải cảnh giác mỗi khi mưa lớn. Đáng lo ngại, hằng năm vào mùa mưa, nước và đất trên đồi lại đổ thẳng vào nhà và sân. Mong muốn của gia đình ông Mậu là chính quyền xã Hưng Đạo sớm bố trí kinh phí xây dựng mái taluy, bảo vệ nhà cửa, tài sản và tính mạng của người dân.

Tương tự, gia đình các ông: Vương Đình Điệp, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Bá Hiểu, Vương Đắc Hào… cũng nằm sát khu vực đồi có dấu hiệu sạt lở. Các gia đình đều kiến nghị chính quyền xã sớm triển khai giải pháp bảo đảm an toàn, tránh để tình trạng kéo dài, nhất là trong điều kiện mưa lớn bất thường.

Theo rà soát ban đầu của UBND xã Hưng Đạo, khu vực xung quanh vị trí sạt lở Đồi 80 hiện có 15 hộ với 58 nhân khẩu. Trong đó, 11 hộ với 44 nhân khẩu được xác định chịu ảnh hưởng trực tiếp; 4 hộ còn lại với 14 nhân khẩu chịu ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn. Tại các vị trí sạt lở không có đường giao thông hoặc công trình hạ tầng bị thiệt hại; sự cố sạt lở không có trong hồ sơ theo dõi và chưa đặt ra yêu cầu di dời người, tài sản. Tuy nhiên, phản ánh của người dân về tình trạng từng mảng đất đồi trượt xuống qua các mùa mưa cho thấy, các cơ quan chức năng cần kiểm tra kỹ diễn biến thực tế, tránh bỏ sót những dấu hiệu mất ổn định đã xuất hiện nhưng chưa được đánh giá đầy đủ.

Bởi với khu vực sườn đồi nằm sát nhà ở, một khi khối đất mất ổn định và trượt xuống, hậu quả có thể xảy ra nhanh, khó lường. Đất đá không chỉ có thể vùi lấp sân vườn, làm hư hỏng tường, công trình phụ mà còn đe dọa trực tiếp người đang sinh sống trong nhà. Đặc biệt, những hộ có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người hạn chế khả năng di chuyển sẽ gặp nhiều khó khăn nếu phải ứng phó khẩn cấp.

Một mảng sườn Đồi 80 trôi xuống vườn và sân nhà ông Vương Viết Mậu. Ảnh: Hoàng Văn

Cần giải pháp căn cơ

Thông tin về hiện trạng tại Đồi 80, đại diện Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường xã Hưng Đạo cho biết, khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2004, một số hộ dân đã san gạt đất vườn để xây dựng nhà ở áp sát chân đồi. Việc khai thác, đào đất quá mức làm thay đổi địa hình, ảnh hưởng đến mái taluy bảo vệ khu đồi. Hằng năm, dưới tác động của nước mưa, đất đá tiếp tục có hiện tượng sạt trượt vào nhà dân.

Để xác định nguyên nhân, phạm vi và mức độ nguy hiểm tại Đồi 80, chính quyền xã Hưng Đạo cần có khảo sát địa hình, địa chất, đánh giá kết cấu các lớp đất, độ dốc, khả năng thoát nước và hiện trạng mái taluy. Từ kết quả đó mới có thể lựa chọn giải pháp gia cố phù hợp, tránh đầu tư công trình thiếu căn cứ kỹ thuật, không xử lý được nguyên nhân gốc rễ.

Chánh Văn phòng UBND xã Hưng Đạo Nguyễn Quang Ngà cho biết, trước tình hình trên, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra thực địa, rà soát địa hình, phạm vi có dấu hiệu sạt lở, điều kiện địa chất, thoát nước và các yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của khu vực; đồng thời thành lập tổ công tác, đề xuất phương án xử lý trước mắt và lâu dài. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã xây dựng phương án ứng phó các tình huống có thể xảy ra; rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”; tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn, khoanh vùng những vị trí nguy hiểm. Khi xuất hiện dấu hiệu sạt trượt hoặc nguy cơ ảnh hưởng đến người và tài sản, kịp thời triển khai biện pháp ứng phó, tổ chức sơ tán, di dời người dân khi cần thiết.

Về lâu dài, phương án xử lý cần hướng tới ổn định toàn bộ mái dốc, kiểm soát dòng chảy và hạn chế nước mưa thấm vào khu vực có nguy cơ.

Xã Hưng Đạo phát cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.

Trong khi chờ phương án kỹ thuật, người dân cần chủ động theo dõi các dấu hiệu bất thường như vết nứt mới trên mặt đất, tường nhà, hiện tượng sụt lún, đất đá dịch chuyển, nước rỉ bất thường từ sườn đồi. Khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, cần nhanh chóng thông báo cho trưởng thôn hoặc UBND xã, tránh tiếp cận khu vực có nguy cơ và chấp hành hướng dẫn khoanh vùng, sơ tán của lực lượng chức năng. Các hộ dân không tự ý đào bới, san gạt hoặc làm thay đổi địa hình khu vực khi chưa được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn.

Tuy nhiên, chính quyền xã Hưng Đạo không nên đợi đến khi đất đá trượt sâu hơn, công trình nhà ở bị ảnh hưởng hoặc xảy ra sự cố mới triển khai phương án khắc phục. Khi các hộ dân đang chịu tác động trực tiếp, mỗi ngày chậm trễ trong đánh giá và phòng ngừa đều có thể làm tăng thêm rủi ro. Bảo đảm an toàn cho người dân phải là ưu tiên cao nhất hiện nay. Khu vực có nguy cơ cao sạt lở tại Đồi 80 cần một phương án xử lý căn cơ để người dân có thể yên tâm sinh sống lâu dài.