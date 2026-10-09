Xã Hưng Đạo công bố và trao quyết định thành lập 5 phòng mới
Ngày 9-10, xã Hưng Đạo tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập các chi bộ, tổ chức lại các phòng chuyên môn và công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc UBND xã.
Theo đó, các cơ quan chuyên môn được tổ chức lại từ 3 phòng thành 5 phòng, gồm: Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường.
Cùng với việc tổ chức lại các phòng chuyên môn, hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc UBND xã. Trong đó, đồng chí Nguyễn Quang Ngà Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã tiếp tục được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã sau khi tổ chức lại.
Đồng chí Đỗ Nhật Quang, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế; đồng chí Nguyễn Thị Sắc, Phó Trưởng phòng Kinh tế, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường.
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nội vụ - Tư pháp; đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội trước khi tổ chức lại, được giao quyền Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, điều hành hoạt động của phòng theo quy định.
Đồng chí Nguyễn Quốc Hào, Phó Trưởng phòng Kinh tế, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng.
Hội nghị cũng công bố các quyết định về điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo cơ cấu tổ chức mới; quyết định giải thể Đảng bộ các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND xã, thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và chỉ định Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Đạo Nguyễn Đức Phương nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Đức Phương yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức, rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc và tăng cường phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành thông suốt, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức.
Đối với các chi bộ mới thành lập, cần sớm kiện toàn nền nếp hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xa-hung-dao-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-thanh-lap-5-phong-moi-1760352.html