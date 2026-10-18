Xã Hra bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Các hộ được hỗ trợ xây dựng nhà gồm: bà Djan, bà Jel, bà Nganh, ông Vưn, bà Donh, bà Hoh và bà Ho (làng Kon Chrah), ông Kiê (làng KDung), ông Nui (làng Bok Ayơl) và ông Nông Văn Hương (làng Chrơng).

Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Minh Hà (thứ 8 từ trái sang) trao bảng tặng nhà tình nghĩa cho 10 hộ dân khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: Lạc Hà

Mỗi căn nhà có kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng, do địa phương vận động các nhà hảo tâm và doanh nghiệp hỗ trợ. Các công trình được khởi công từ cuối tháng 7-2026 và hoàn thành vào đầu tháng 10.

Lãnh đạo xã Hra trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Lạc Hà

Trong quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phát huy vai trò kết nối, vận động các nguồn lực xã hội, phối hợp với doanh nghiệp để hỗ trợ các hộ khó khăn về nhà ở. Qua đó, góp phần huy động sự chung tay của cộng đồng trong thực hiện công tác an sinh xã hội, giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Xã Hra bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa cho hộ khó khăn. Thực hiện: Lạc Hà

Dịp này, đại diện lãnh đạo xã và doanh nghiệp cũng trao tặng các phần quà thiết thực, động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.