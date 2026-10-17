Xã Hợp Thành phát động thi đua xây dựng nông thôn mới

UBND xã Hợp Thành cùng đại diện 15 xóm trên địa bàn ký giao ước thi đua.

Tại chương trình, UBND xã Hợp Thành cùng đại diện 15 xóm trên địa bàn ký giao ước thi đua, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hoàn thiện hạ tầng và bảo vệ môi trường.

UBND xã bàn giao gói thiết bị số cho nhà văn hóa các xóm.

Dịp này, các cơ quan, đơn vị đồng hành trao tặng địa phương nhiều công trình, phần việc thiết thực. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ tuyến đường điện chiếu sáng tại xóm Khau Lai và mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường tại xóm Na Dau, tổng trị giá 160 triệu đồng. Chùa Khánh Tân hỗ trợ 200 triệu đồng xây dựng công trình nhà vệ sinh cho Trường THCS Hợp Thành. Tỉnh đoàn Thái Nguyên trao 150 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho 5 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

UBND xã Hợp Thành đã bàn giao gói thiết bị số gồm máy tính, camera, Wi-Fi và ti vi cho 15/15 nhà văn hóa xóm, tổng trị giá 310 triệu đồng. Công an xã trao tặng bộ thiết bị tập thể dục ngoài trời trị giá 20 triệu đồng cho Nhà Văn hóa xóm Khuân Lân.

Khánh thành công trình Trường Mầm non Hợp Thành.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đồng loạt triển khai 6 nhóm hoạt động: khám sức khỏe ban đầu cho nhân dân; giải phóng mặt bằng tuyến đường Khuân Lân và cầu Rộc Nhả; khánh thành công trình Trường Mầm non Hợp Thành; hỗ trợ xóa nhà tạm tại xóm Phú Thành; ra mắt nhà văn hóa số tại xóm Bản Đông; tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan nông thôn trên địa bàn.