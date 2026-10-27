Xã Hồng Sơn triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027

Trung tá Phạm Văn Hải, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hồng Sơn thông qua các Quyết định và Kế hoạch triển khai công tác tuyển quân năm 2027. Ảnh: Nguyễn Cường

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, ngành và các đơn vị liên quan đã trao đổi, làm rõ trách nhiệm phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm từng khâu, từng bước được thực hiện chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Hồng Sơn Trần Xuân Hải yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và 21 thôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn liên quan, giúp thanh niên và gia đình nhận thức đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự xã phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, chủ động tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch; Công an xã phối hợp chặt chẽ trong rà soát nguồn, xác minh tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm an ninh trật tự; các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các thôn thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình, tư tưởng của thanh niên và gia đình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.

Việc triển khai kế hoạch tuyển quân năm 2027 được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Xã Hồng Sơn phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, bảo đảm chất lượng, an toàn, công khai, dân chủ và đúng quy định pháp luật.