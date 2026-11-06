Xã Hồng Sơn kỷ niệm 90 năm ngày diễn ra sự kiện 'Tiếng trống Khe Thuyền'

Đại biểu dự Kỷ niệm 90 năm ngày diễn ra sự kiện.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử, ý nghĩa của sự kiện “Tiếng trống Khe Thuyền” trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc vùng hạ huyện Sơn Dương (cũ).

Cách đây 90 năm, trong bối cảnh thực dân, phong kiến tăng cường áp bức, bóc lột, nhân dân Khe Thuyền đã liên tiếp đứng lên đấu tranh chống áp bức, bất công, chống sưu cao thuế nặng và các hình thức bóc lột. Ngày 7/11/1936, tiếng trống Khe Thuyền vang lên, hiệu triệu nhân dân đoàn kết đứng lên đấu tranh, tạo nên dấu mốc quan trọng trong phong trào cách mạng ở địa phương. Phong trào không chỉ lan tỏa trong vùng mà còn ảnh hưởng đến các địa phương lân cận.

Sự kiện “Tiếng trống Khe Thuyền” đã trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ của nhân dân các dân tộc vùng hạ huyện Sơn Dương (cũ). Những đóng góp của nhân dân Khe Thuyền đã góp phần tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của phong trào cách mạng, tiến tới đấu tranh giành chính quyền, xây dựng chính quyền cách mạng ở địa phương.

Múa cấy lúa truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan, thôn Khe Thuyền được biểu diễn tại buổi lễ.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hồng Sơn luôn đoàn kết, nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và chăm lo đời sống nhân dân. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử “Tiếng trống Khe Thuyền” được quan tâm, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Kỷ niệm 90 năm ngày diễn ra sự kiện “Tiếng trống Khe Thuyền” là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hồng Sơn ôn lại truyền thống vẻ vang của quê hương; tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha ông. Qua đó, tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, củng cố tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng quê hương Hồng Sơn ngày càng phát triển.

Đại biểu tham quan nhà truyền thống Tiếng trống Khe Thuyền.

Nhân dịp này, xã Hồng Sơn đã khai trương nhà truyền thống “Tiếng trống Khe Thuyền” tại thôn Khe Thuyền. Nhà truyền thống lưu giữ những hiện vật, thông tin về cuộc sống cũng như sự kiện “Tiếng trống Khe Thuyền”, nhằm giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống cho thế hệ sau.