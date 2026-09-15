Xã Hồng Sơn kiến tạo động lực xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí liên quan đến nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng sống của nhân dân được chính quyền xã Hồng Sơn xác định là nền tảng cốt lõi. Mục tiêu này đang được cụ thể hóa thông qua việc hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, khai thác hiệu quả đất đai, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Từ đó, nông nghiệp địa phương từng bước dịch chuyển từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa tập trung, mở ra cơ hội làm giàu bền vững ngay trên mảnh đất quê hương.

Tạo sinh kế, hỗ trợ nông dân làm giàu

Thực tế tại Hồng Sơn chứng minh, khi có đủ điều kiện về nguồn vốn, đất đai và kiến thức, người dân sẽ chủ động tìm ra hướng phát triển kinh tế phù hợp. Điển hình cho tư duy đổi mới đó là mô hình VAC tổng hợp của gia đình anh Hoàng Tiến Tuyên ở thôn Thanh Bình.

Hội Nông dân xã Hồng Sơn tham quan mô hình VAC của gia đình anh Tuyên. Ảnh: Thúy Huyền

Sau khi xuất ngũ, anh Tuyên bắt đầu lập nghiệp từ vài sào ruộng cùng quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhận thấy vùng ruộng sâu trũng cấy lúa hiệu quả thấp, anh đã xin chuyển đổi và thuê thêm đất của xã để xây dựng trang trại tổng hợp rộng khoảng 12ha. Được tiếp sức từ các nguồn vốn ưu đãi, gia đình anh liên tục đầu tư mở rộng quy mô. Đến nay, trang trại duy trì quy mô đàn vịt khoảng 10.000 con, cung ứng 8.000 quả trứng/ngày; đàn lợn nái 50-60 con, xuất bán 50-70 lợn giống mỗi tháng kết hợp nuôi lợn thương phẩm và hơn 12.000m² ao hồ nuôi cá.

Mô hình của gia đình anh Tuyên mang lại doanh thu khoảng 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy nông thôn mới không chỉ dừng lại ở hạ tầng được đầu tư, mà quan trọng hơn là khả năng mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Để tạo đòn bẩy cho sản xuất, xã Hồng Sơn chú trọng đưa các nguồn tín dụng đến đúng đối tượng. Từ đầu năm 2026, các nguồn vốn chính sách được giải ngân sát với nhu cầu thực tế, kết hợp kiểm tra sử dụng vốn thường xuyên. Bên cạnh đó, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố do Hội Nông dân xã quản lý đạt dư nợ 13,9 tỷ đồng cho 281 hộ vay, hoàn toàn không có nợ quá hạn. Song song với vốn, địa phương đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật canh tác, phòng chống dịch bệnh, đồng thời cập nhật kiến thức về nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và quản trị kinh tế cho hội viên.

Khoa học, công nghệ mở hướng đi mới

Cùng với việc tạo sinh kế, xã Hồng Sơn đang đẩy mạnh đổi mới phương thức sản xuất thông qua ứng dụng khoa học - công nghệ. Trên địa bàn xã ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất trong nhà màng, nhà lưới, nông nghiệp sạch và liên kết chuỗi.

Trong đó, điểm sáng nổi bật là mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Nghiên cứu và quản lý Martial - Nông trại Terrasol. Không chỉ dừng lại ở canh tác sạch, Terrasol Farm Life còn định hướng kết hợp sản xuất với các hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho học sinh, sinh viên và du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Trương Anh Tuấn, việc đưa khoa học - công nghệ vào sản xuất là hướng đi tất yếu hiện nay. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp công nghệ cao phải gắn liền với điều kiện thực tế, nhu cầu thị trường và hiệu quả kinh tế. Chính quyền xã cũng tích cực hướng dẫn nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản an toàn, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún.

Mở rộng không gian phát triển nông nghiệp, dịch vụ và du lịch

Một điểm sáng trong chiến lược phát triển của Hồng Sơn là tư duy tích hợp: không tách rời nông nghiệp với dịch vụ, du lịch và bảo vệ môi trường. Xã sở hữu hồ Quan Sơn với diện tích mặt nước rộng khoảng 850ha cùng hệ thống núi đá, đảo nổi, tạo lợi thế lớn để phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa - tâm linh.

Song song đó, công tác xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp được triển khai sâu rộng. Địa phương đã vận động 100% hộ gia đình nông dân cam kết chỉ sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản an toàn. Mô hình “Cánh đồng sạch - nói không với bao bì thuốc bảo vệ thực vật” cùng 6 mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường được duy trì hiệu quả. Các hoạt động vệ sinh đường làng ngõ xóm, hạn chế rác thải nhựa và chăm sóc các tuyến đường hoa tự quản được thực hiện thường xuyên.

Nho sữa Hàn Quốc - cây trồng mới nâng cao giá trị đất nông nghiệp ở thôn Lê Xá, xã Hồng Sơn. Ảnh: Nguyễn Xuyến

Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Trương Anh Tuấn đánh giá, chương trình xây dựng nông thôn mới tại Hồng Sơn đang được thực hiện một cách đồng bộ. Kinh tế tạo nền tảng nâng cao đời sống; khoa học - công nghệ tạo động lực đổi mới; môi trường nâng cao chất lượng sống; còn dịch vụ - du lịch giúp mở rộng không gian phát triển. Trong tiến trình đó, chính quyền giữ vai trò kiến tạo, kết nối nguồn lực, còn người dân là chủ thể trực tiếp tổ chức sản xuất và thụ hưởng kết quả.

Thời gian tới, xã Hồng Sơn tiếp tục đẩy mạnh nông nghiệp sạch, tăng cường liên kết chuỗi và ứng dụng chuyển đổi số; đồng thời phát huy lợi thế du lịch sinh thái và giữ gìn môi trường xanh. Đây chính là nền tảng vững chắc để Hồng Sơn bứt phá hướng tới xã nông thôn mới hiện đại - nơi chính quyền kiến tạo và người dân làm chủ quá trình phát triển.

* Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội