Xã hộiGiao thông

Xã Hồng Sơn: 300m đường ken kín vũng lầy, giao thông hạn chế

Phản ánh về chương trình "126 chuyển động", người dân thôn Áng Thượng, xã Hồng Sơn rất bức xúc vì tình trạng gần 300m đường mương nổi dẫn lên đê Hữu Đáy xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng mặt đường phù kín ổ trâu, vũng lầy không chỉ khiến giao thông, đi lại hạn chế mà là nguyên nhân kéo theo nhiều vụ tai nạn, xe và người lao xuống mương nước.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
Gốc

Hà Nội Online

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-hong-son-300m-duong-ken-kin-vung-lay-giao-thong-han-che-246261111200220928.htm