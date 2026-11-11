Xã Hồng Sơn: 300m đường ken kín vũng lầy, giao thông hạn chế
Phản ánh về chương trình "126 chuyển động", người dân thôn Áng Thượng, xã Hồng Sơn rất bức xúc vì tình trạng gần 300m đường mương nổi dẫn lên đê Hữu Đáy xuống cấp nghiêm trọng. Tình trạng mặt đường phù kín ổ trâu, vũng lầy không chỉ khiến giao thông, đi lại hạn chế mà là nguyên nhân kéo theo nhiều vụ tai nạn, xe và người lao xuống mương nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-hong-son-300m-duong-ken-kin-vung-lay-giao-thong-han-che-246261111200220928.htm