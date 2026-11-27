Theo chương trình, có 20 hộ hội viên nông dân được tiếp cận nguồn vốn vay, với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Thời hạn vay 24 tháng, lãi suất ưu đãi 7,6%/năm.

Nguồn vốn nhằm hỗ trợ nông dân đầu tư sản xuất, phát triển mô hình tôm - lúa, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Nông dân Xã Hồng Dân tổ chức giải ngân vốn thực hiện dự án tôm - lúa.

Tại buổi giải ngân, đại diện Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân Xã Hồng Dân phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định. Đồng thời, chú trọng tổ chức tập huấn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả.

Đại diện Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đề nghị Hội Nông dân Xã Hồng Dân tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định.

Đại diện Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh trao vốn cho nông dân.

Hiện nay, Hội Nông dân Xã Hồng Dân đang quản lý 12 dự án, với tổng nguồn vốn gần 3 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 80 nông dân tiếp cận vốn để thực hiện các mô hình sản xuất đa dạng như: nuôi lươn, nuôi tôm sú, trồng rau, nuôi bò, nuôi cá bống tượng, đan lục bình và nuôi cá thác lác cườm.

Nông dân Xã Hồng Dân nhận vốn ưu đãi để phát triển các mô hình sản xuất.

Hội Nông dân Xã Hồng Dân thăm hỏi tình hình sản xuất, hướng dẫn kinh nghiệm cho nông dân.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần giúp hội viên mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương./.