Xã Hòn Đất công bố điểm tập kết lên cá 366 tấn/năm

Đại diện Phòng Kinh tế xã Hòn Đất, Đồn Biên phòng Lình Huỳnh trao quyết định mở điểm tập kết lên cá tạm thời cho ông Trương Thanh Điền.

Chiều 26/10, UBND xã Hòn Đất công bố điểm tập kết lên cá tạm thời tại tổ 5, ấp Vàm Biển, phục vụ tàu cá có chiều dài dưới 15m.

Điểm tập kết do ông Trương Thanh Điền quản lý, có diện tích 1.000m², năng lực bốc dỡ 366 tấn thủy sản/năm, thời gian hoạt động đến hết ngày 31/12/2030.

Chủ điểm tập kết có trách nhiệm phối hợp các cơ quan chức năng kiểm soát tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ, thu nhận nhật ký khai thác và cập nhật dữ liệu lên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT).

Các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định chống khai thác IUU phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

UBND xã Hòn Đất giao Phòng Kinh tế tham mưu thành lập Tổ kiểm soát liên ngành tại điểm tập kết; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định pháp luật về thủy sản.