Xã hội hóa nguồn lực xóa nhà tạm

Những căn nhà nhỏ được sửa chữa lại hoặc xây mới giúp hộ nghèo, cận nghèo có được chỗ ở an toàn. Ảnh: D.LỆ

Niềm vui trong những căn nhà mới

Tại thôn Hội An (xã Sơn Cẩm Hà), bà Nguyễn Thị Liên vui mừng khi căn nhà xuống cấp của gia đình vừa được sửa chữa khang trang trước mùa mưa bão. Vợ chồng bà đều tuổi cao, chồng là thương binh, thường xuyên đau ốm.

Công việc buôn bán nhỏ với thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt, gia đình bà không có điều kiện sửa chữa nhà ở. Trước hoàn cảnh đó, chính quyền xã Sơn Cẩm Hà vận động Công ty Điện lực Đà Nẵng hỗ trợ 70 triệu đồng giúp gia đình bà sửa chữa nhà.

“Được chính quyền địa phương và ngành điện lực hỗ trợ, vợ chồng tôi mừng lắm, tranh thủ sửa nhà trước mùa mưa bão. Nhân viên điện lực còn đến lắp đặt lại toàn bộ hệ thống điện, hỗ trợ thiết bị để bảo đảm an toàn khi sử dụng. Giờ có căn nhà chắc chắn, không còn lo dột mỗi khi mưa lớn, vợ chồng tôi yên tâm hơn nhiều”, bà Liên chia sẻ.

Cũng tại xã Sơn Cẩm Hà, căn nhà của bà Trần Thị Mùi (thôn Cẩm Phô) đang được hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Mái ngói hư hỏng đã được thay bằng mái tôn mới, tường nhà được sơn sửa khang trang.

Gia đình bà Mùi được hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn kinh phí do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh tài trợ. Bà Mùi cho biết, nếu không có sự chung tay của chính quyền địa phương và nhà hảo tâm, bà khó có thể tự sửa chữa căn nhà đã xuống cấp.

Trong khi đó, tại thôn Phong Thử (xã Điện Bàn Tây), các ngành, đoàn thể địa phương cùng đội thợ đang khẩn trương tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng để xây dựng nhà mới cho bà Ngô Thị Đa. Tuổi cao, hoàn cảnh khó khăn, bà Đa sống cùng người con gái đơn thân trong căn nhà hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mỗi khi mưa lũ.

Những hoàn cảnh neo đơn, đặc biệt khó khăn đều được các địa phương vận động thêm nguồn lực xã hội hóa giúp đỡ họ sửa chữa nhà ở. Ảnh: D.LỆ

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Bàn Tây vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà mới. Bên cạnh nguồn kinh phí tài trợ, hội viên các đoàn thể thôn Phong Thử còn góp ngày công tháo dỡ, xây dựng, phấn đấu hoàn thành căn nhà trong tháng 12/2026, giúp gia đình bà Đa sớm ổn định cuộc sống.

Xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ

Trong năm 2026 này, xã Sơn Cẩm Hà thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định một số chính sách giảm nghèo đặc thù trên địa bàn thành phố cho 6 hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở.

Ngoài ra, Điện lực thành phố Đà Nẵng hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh hỗ trợ sửa chữa và xây mới 5 căn nhà trên địa bàn xã.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết: “Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ người có công còn khó khăn về nhà ở làm lại nhà mới hoặc sửa chữa, thì xã cũng huy động các nguồn lực xã hội hóa để giúp cho hộ nghèo có được căn nhà đảm bảo, bền chắc hơn. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay cùng với xã trong công cuộc xóa nhà tạm này. Nhà nào quá khó khăn, không có lao động thì mặt trận, đoàn thể cũng huy động thêm nhân công giúp đỡ các hộ hoàn thành căn nhà”.

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Liên vừa mới hoàn thành nhờ sự hỗ trợ về kinh phí của Công ty Điện lực thành phố Đà Nẵng. Ảnh: D.LỆ

Trong khi đó, tại xã Điện Bàn Tây, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng tích cực huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, đặc biệt là hỗ trợ công cuộc xóa nhà tạm. Ông Nguyễn Chánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Bàn Tây thông tin, ngoài nguồn lực giúp đỡ của các đơn vị, doanh nghiệp thì các hội đoàn thể, Mặt trận luôn sẵn sàng đứng ra kêu gọi, vận động ngày công giúp đỡ các hộ gia đình quá khó khăn.

Được biết trong năm 2026 này, toàn xã Điện Bàn Tây có 3 hộ được hỗ trợ xây mới nhà ở, 3 hộ được hỗ trợ sửa chữa. Đến nay xã đã hoàn thành và bàn giao 2 nhà xây mới, 3 nhà sửa chữa.

Theo Kế hoạch số 401/KH-UBND của UBND thành phố về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, tổng số nhà tạm, nhà dột nát cần xóa trong giai đoạn 2026 - 2027 là 5.757 căn, với tổng kinh phí dự kiến 497,5 tỷ đồng.

Trong đó, Quỹ vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp dự kiến huy động 197,5 tỷ đồng. Lộ trình năm 2026, phấn đấu huy động 89,4 tỷ đồng hỗ trợ 843 căn nhà; năm 2027 huy động 108,1 tỷ đồng hỗ trợ 1.206 căn nhà.

Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, nhu cầu hỗ trợ không chỉ tập trung ở hộ nghèo, hộ cận nghèo mà còn có các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng có hoàn cảnh đặc thù.

Đặc biệt, nhiều trường hợp sinh sống ở khu vực miền núi, vùng đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn không thể đối ứng kinh phí thì nguồn lực xã hội hóa sẽ được hỗ trợ thêm cho hộ dân bên cạnh nguồn lực từ ngân sách Nhà nước.

Trong tháng cao điểm vì người nghèo, Mặt trận thành phố và các địa phương đang phát động phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; ủng hộ Quỹ vì người nghèo nhằm huy động thêm nguồn lực, chung tay chăm lo cho người nghèo có cuộc sống ổn định hơn.