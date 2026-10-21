Xã hội hóa nguồn lực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân nơi biên cương

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đồng loạt phát lệnh khởi công xây dựng chuỗi công trình an sinh xã hội gồm: khởi công xây dựng cầu dân sinh (cầu 19/8) bằng bê tông cốt thép kiên cố bắc qua sông Bắc Giang tại khu vực thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa và khởi công xây dựng 5 nhà văn hóa thôn tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn.

Chuỗi công trình an sinh xã hội này đều được Công an tỉnh Lạng Sơn huy động từ nguồn lực xã hội hóa, với tổng mức đầu tư lên đến gần 16 tỷ đồng.

Cây cầu kết nối tri thức và nối nhịp giao thương

Cách trung tâm tỉnh Lạng Sơn khoảng 150 km, Quý Hòa là xã miền núi khó khăn của tỉnh Lạng Sơn. Nhiều năm qua, do địa hình phức tạp, dân cư phân tán, địa hình sông suối chia cắt đã trở thành lực cản lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của người dân xã Quý Hòa.

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai Đoàn khảo sát đánh giá thực địa khu vực dự kiến xây cầu 19/8 tại xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa.

Mỗi khi mùa mưa bão về, nước sông dâng cao, dòng chảy xiết, gây ngập sâu chia cắt các khu dân cư, và giao thông hoàn toàn bị cô lập. Tại một số khu vực, người dân phải sử dụng bè, mảng tự chế hoặc cầu tạm để qua sông. Nhìn cảnh các cháu học sinh phải mạo hiểm vượt sông đi học, hay bà con vất vả vận chuyển nông sản qua sông khiến lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn không khỏi trăn trở.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn nhận định, việc đầu tư xây dựng cầu kiên cố qua sông là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi cho việc đi lại, học tập cho các cháu học sinh; giao thương, phục vụ đời sống, sản xuất cho nhân dân.

Từ tình hình đó, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn để tìm giải pháp tháo gỡ, từng bước giải quyết khó khăn cho bà con nhân dân. Đại tá Vũ Thanh Tùng cũng chủ động kết nối, vận động các nguồn lực và đã được Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) đồng tình hưởng ứng, tài trợ toàn bộ nguồn kinh phí 10 tỷ đồng để triển khai xây cầu bê tông cốt thép kiên cố phục vụ nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Vietinbank trao nguồn kinh phí 10 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cầu tại thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa.

Ngay sau khi tìm được nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Vietinbank, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn để phối hợp các đơn vị chức năng triển khai khảo sát địa hình, đánh giá hiện trạng và các yếu tố liên quan để lựa chọn vị trí phù hợp, bảo đảm an toàn, khả thi để triển khai dự án xây cầu bắc qua sông Bắc Giang trên địa bàn xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa. Và ngày 19/10 vừa qua, Công an tỉnh Lạng Sơn cùng nhà tài trợ đã chính thức phát lệnh khởi công xây cầu.

Đoàn khảo sát xem xét phương án, đánh giá thực địa khu vực dự kiến xây cầu tại xóm Song Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa.

Theo thiết kế, cây cầu sẽ được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố với thiết kế hiện đại, quy chuẩn kỹ thuật cao, có tuổi thọ thiết kế 75 năm, đáp ứng tải trọng xe 0,65HL93 và tải trọng bộ hành 3KN/m². Cây cầu được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để khó khăn trong đi lại, giao thương và học tập cho trẻ em và bà con nhân dân vùng lũ xã Quý Hòa.

Đoàn khảo sát làm việc với các cơ quan chức năng và chính quyền xã Quý Hòa để đánh giá tình hình thực địa và đảm bảo tính khả thi triển khai dự án xây dựng cầu.

Đặc biệt, cây cầu được đặt tên là “cầu 19/8”, lấy Ngày truyền thống CAND để đặt tên cho cây cầu dân sinh ý nghĩa này. Cầu 19/8 hoàn thành không chỉ giải quyết triệt để nỗi lo qua sông những ngày bão lũ cho bà con nhân dân, bảo đảm an toàn cho trẻ em trên con đường đi tìm tri thức, đồng thời mở thêm tuyến kết nối, từng bước hoàn thiện hạ tầng, mở ra không gian giao thương, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Việc triển khai xây cầu 19/8 đã góp phần cụ thể hóa chủ trương huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, chăm lo đời sống và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đúng như lời đồng chí Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhấn mạnh tại buổi lễ phát lệnh khởi công xây cầu: “Một cây cầu không chỉ là kết cấu hạ tầng giao thông, mà là con đường đến với tri thức, với cơ hội phát triển và với cuộc sống an toàn hơn. Tên gọi “cầu 19/8” là biểu tượng đẹp của tình quân dân, của sự sẻ chia, đồng hành của lực lượng CAND”.

Động lực từ phong trào thi đua “Ba nhất” vì nhân dân phục vụ

Ngoài địa bàn xã Quý Hòa gặp khó khăn về hạ tầng giao thông, hệ thống nhà văn hóa thôn tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Lạng Sơn cũng đang đứng trước áp lực xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và đại diện các đơn vị chức năng, chính quyền địa phương trực tiếp khảo sát địa điểm xây dựng nhà văn hóa thôn Hải Yến (xã Công Sơn).

Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động đăng ký nhiệm vụ kết nối và vận động các doanh nghiệp tài trợ gần 6 tỷ đồng để khởi công xây dựng 5 nhà văn hóa thôn kiểu mẫu tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn. Nhà văn hóa thôn Còn Kéo (xã Đồng Đăng), với mức đầu tư 1,5 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thaiholdings tài trợ. Quy mô xây dựng 1 tầng, diện tích 230 m², sức chứa 220 chỗ ngồi. Công trình được trang bị đồng bộ sân thể thao, cổng rào, hệ thống âm thanh, bàn ghế hội trường hiện đại. Nhà văn hóa thôn Hải Yến (xã Công Sơn) và nhà văn hóa thôn Liên Hợp (xã Khuất Xá) với tổng kinh phí 2 tỷ đồng do Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam tài trợ. Nhà văn hóa thôn Nà Sla & thôn Bản Lòa (xã Cao Lộc): Tổng kinh phí 1,95 tỷ đồng do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tài trợ. Trong đó, Nhà văn hóa thôn Nà Sla quy mô 220 chỗ (diện tích 230 m²); Nhà văn hóa thôn Bản Lòa quy mô 120 chỗ (diện tích 160 m²).

Khảo sát thực địa địa điểm được lựa chọn để xây dựng nhà văn hóa thôn Hải Yến, xã Công Sơn.

Các nhà văn hóa sau khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời là “địa chỉ đỏ” để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, đối với lực lượng Công an Lạng Sơn, công tác an sinh xã hội, hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là mệnh lệnh từ trái tim.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “lấy nhân dân làm trung tâm”, Công an tỉnh Lạng Sơn luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất của lực lượng CAND.

Những nhịp cầu mới mở ra, những mái nhà văn hóa khang trang mọc lên nơi biên giới xứ Lạng, không chỉ cải thiện diện mạo nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương, mà còn thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng CAND với nhân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên cương Tổ quốc.