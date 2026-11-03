Xã hội hóa nguồn lực chuyển đổi số

Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-STARS trao tặng màn hình tương tác thông minh cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cao Thượng, xã Ba Bể.

Xác định nâng cao chất lượng chuyển đổi số phải gắn với khai thác hiệu quả hạ tầng, thiết bị và dữ liệu dùng chung, xã Đại Phúc đã chủ động huy động nhiều nguồn lực, trong đó chú trọng xã hội hóa. Từ đầu năm 2026 đến nay, thông qua nguồn lực xã hội hóa, xã được hỗ trợ 26 máy tính xách tay và 26 máy in cho 26 xóm, với tổng kinh phí 663 triệu đồng. Cùng với đó, 14 camera AI được lắp đặt trên địa bàn, tổng kinh phí trên 384 triệu đồng.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Đại Phúc, khẳng định: Xuất phát từ thực tiễn triển khai tại nhiều địa phương, Đại Phúc đã mạnh dạn kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong việc đầu tư các trang thiết bị nhưmáy tính, máy in hoặc camera AI. Sự đầu tư này bước đầu đã phát huy tác dụng trong việc hỗ trợ cập nhật dữ liệu dân cư, vừa hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ biến kỹ năng số. Qua đó, các thông tin chính sách được truyền tải đầy đủ, nhanh chóng ngay tại khu dân cư.

Các khu dân cư của xã Đại Phúc được đầu tư máy tính xách tay và máy in từ nguồn xã hội hóa.

Không chỉ bổ sung hạ tầng phục vụ công tác quản lý, xã hội hóa còn góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tại xã Ba Bể, việc huy động các nguồn kinh phí đã giúp địa phương từng bước bổ sung thiết bị phục vụ chuyển đổi số. Cuối tháng 10 vừa qua, 3 màn hình tương tác thông minh, tổng trị giá 114 triệu đồng, được trao tặng thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Cao Thượng. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã huy động trên 230 triệu đồng phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Ba Bể, thông tin: Đối với xã Ba Bể, công tác chuyển đổi số vẫn còn gặp nhiều khó khăn do địa hình, giao thông, hạ tầng số và trình độ dân trí. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, chuyển đổi số của xã đã dần được thay đổi. Xã sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình đầu tư cho chuyển đổi số, trong đó có nguồn xã hội hóa của các đơn vị, doanh nghiệp.

Thực tiễn tại Đại Phúc và Ba Bể cho thấy xã hội hóa đang góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, thiết bị và nguồn lực cho chuyển đổi số ở cơ sở. Với sự đồng thuận của doanh nghiệp, người dân và chính quyền, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hàng tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa phục vụ chuyển đổi số.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, việc huy động cần đi đôi với quản lý, khai thác thiết bị hợp lý, bảo đảm các nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu thực tế. Quan trọng hơn, cần xây dựng văn hóa số từ cơ sở, giúp mỗi người dân không chỉ thụ hưởng mà còn chủ động tham gia vào quá trình xây dựng xã hội số.