Xã hội hóa giáo dục, thêm nguồn lực phát triển đô thị

Học sinh Trường tiểu học Biên Hòa (phường Biên Hòa) được học tập trong môi trường hiện đại.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Đỗ Đăng Bảo Linh cho biết: “Cùng với việc tiếp tục kiến nghị đầu tư lớn bằng ngân sách nhà nước cho giáo dục, ngành GDĐT thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa. Mục tiêu của ngành không chỉ là giải quyết tình trạng quá tải trường lớp mà còn hướng đến việc hình thành một hệ sinh thái giáo dục đa dạng, chất lượng cao và vươn tới các chuẩn mực giáo dục tiên tiến trên thế giới”.

Giảm tải cho ngân sách

Phường Trảng Dài hiện có hơn 160 ngàn dân, là một trong những phường đông dân nhất của thành phố, đồng thời là địa bàn luôn “nóng” về tình trạng quá tải trường lớp. UBND thành phố và Sở GDĐT đã tạo điều kiện để nhà đầu tư thành lập Trường TH-THCS-THPT Biên Hòa, qua đó góp phần “hạ nhiệt” tình trạng quá tải trường lớp tại phường. Đặc biệt, từ năm học 2026-2027, nhà trường chính thức tuyển sinh thêm lớp 10 trong điều kiện phường chưa có trường THPT công lập, nên nhiều phụ huynh rất phấn khởi.

Chị Đào Thị Bích Hạnh, người dân khu phố 5, phường Trảng Dài chia sẻ: “Lo lắng nhất của phụ huynh là làm sao con mình học hết lớp 9 sẽ có cơ hội để tiếp tục học lên lớp 10, trong khi đó, phường Trảng Dài lại chưa có trường THPT. Chính vì vậy, khi Trường TH-THCS-THPT Biên Hòa chính thức tuyển sinh lớp 10, tôi rất mừng. Tuy học trường tư thục sẽ tốn kém hơn về chi phí nhưng đổi lại trường được tư nhân đầu tư rất bài bản về cơ sở vật chất, dịch vụ học tập đầy đủ”.

Trong khi đó, ông Đinh Ngọc Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đinh Thuận, hiện sở hữu 2 trường mầm non, 3 trường THPT liên cấp và 1 trường trung cấp nghề cho hay: Hơn 20 năm trước, công nhân vào Đồng Nai lập nghiệp, sinh con, trong khi điều kiện trường công rất thiếu, nhất là nhu cầu vào học lớp 10 hằng năm. Do đó, công ty đã từng bước đầu tư trường tư thục và đào tạo hàng chục ngàn học sinh cho thành phố với chất lượng giáo dục tương đối tốt. Điều đáng mừng là nhiều năm liên tục, các trường phổ thông liên cấp của công ty đều có tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỷ lệ mà nhiều trường công lập chưa chắc đã có được.

Ông Đinh Ngọc Tú cho rằng: Không chỉ hệ thống giáo dục của Công ty cổ phần Đinh Thuận, mà hệ thống các trường tư thục khác trên địa bàn Đồng Nai đã góp phần giải quyết rất nhiều bài toán khó cho thành phố trong điều kiện học sinh mỗi năm một đông, ngân sách đầu tư không theo kịp, quỹ đất ngày một hạn hẹp và biên chế cho các trường công lập cũng gặp khó khăn. Không chỉ có vậy, hằng năm, các trường tư thục còn làm tròn trách nhiệm đóng góp nghĩa vụ tài chính cho ngân sách.

Thành phố đang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm để triển khai các dự án giáo dục chất lượng cao, hướng tới hình thành khu đô thị giáo dục đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Khu kinh tế đặc biệt Long Thành. Tại đây sẽ hình thành hệ sinh thái đào tạo các lĩnh vực hàng không, logistics, điện tử, vi mạch bán dẫn.

Theo đánh giá của Sở GDĐT, Đồng Nai là một trong những địa phương đi tiên phong trong việc thu hút nguồn lực tư nhân đầu tư cho giáo dục. Nhờ đó, đến nay thành phố đã có gần 250 trường tư thục, hoàn chỉnh từ bậc mầm non, phổ thông, cao đẳng đến đại học. Đặc biệt, thành phố đã hình thành nên một số trường phổ thông tư thục liên cấp quy mô lớn; một số trường còn liên kết giảng dạy cả chương trình phổ thông Việt Nam và quốc tế; trong đó có 1 trường dạy hoàn toàn theo chương trình quốc tế.

Tạo đột phá cho giáo dục

Quá trình phát triển đô thị hiện đại không thể tách rời yếu tố nhân lực chất lượng cao. Nếu chỉ dựa vào nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước thì sẽ rất khó khăn, bởi yêu cầu nguồn lực là rất lớn. Do đó, tiếp tục đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa vào giáo dục là việc cần làm, nhất là với các dự án giáo dục chất lượng cao ở lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Xã hội hóa giáo dục sẽ giúp ngân sách thành phố giảm bớt áp lực đầu tư công và chi thường xuyên, đồng thời còn có khả năng tăng nguồn thu cho ngân sách.

Một tiết học của học sinh Trường TH-THCS-THPT tư thục Bùi Thị Xuân (phường Tam Hiệp). Ảnh: Công Nghĩa

Đồng Nai đang triển khai thu hút hàng loạt các dự án vào giáo dục, trong đó dự kiến sẽ có khu đô thị đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế. Nhiều nhà đầu tư giáo dục trong nước và quốc tế đã đến Đồng Nai khảo sát, tìm kiếm cơ hội để đầu tư các trường phổ thông theo chuẩn quốc tế, mở trường đại học đào tạo các lĩnh vực liên quan đến công nghệ hàng không, logistics, sức khỏe, điện tử tại khu vực Long Thành, Nhơn Trạch. Đây cũng là những lĩnh vực mà thành phố đang cần nhân lực phục vụ cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các khu công nghiệp thế hệ mới.

Để có nhiều dự án giáo dục chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế tại Đồng Nai, các nhà đầu tư đều mong muốn thành phố sẽ sớm hoàn thành quy hoạch phát triển chung, trong đó quy hoạch các vị trí đất tiềm năng cho giáo dục. Cùng với đó, thành phố sẽ vận dụng thông suốt những quy định của Luật Phát triển đô thị mới được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 1-10 tới đây) để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh việc cấp phép, triển khai dự án và nhanh chóng đi vào hoạt động đào tạo.

“Các trường tư thục đã khẳng định được chỗ đứng thông qua chất lượng dịch vụ giáo dục và chất lượng dạy và học. Hiện nay, tư duy không vào được trường công mới phải vào trường tư đã không còn tồn tại, thậm chí nhiều phụ huynh đã mạnh dạn chọn trường tư thục cho con em mình do được học bán trú 2 buổi/ngày, các hoạt động giáo dục trải nghiệm phong phú, được học tiếng Anh từ lớp 1”. Bà PHẠM NGỌC LÝ, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân

Tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với đại diện các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị, trong đó có trường tư thục đã kiến nghị thành phố cần tăng cường chính sách linh hoạt về đất đai, tài chính để tạo điều kiện cho các trường phát triển. Đặc biệt, cần tạo cơ hội bình đẳng giữa loại hình trường công lập và tư thục để tất cả các cơ sở giáo dục đều có thể tham gia sâu và đóng góp lớn hơn cho thành phố. Tiến sĩ Phan Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ Đồng Nai chia sẻ: “Nhà đầu tư rất mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho thành phố về con người, giải pháp công nghệ thay vì yêu cầu thành phố phải đầu tư như những trường công lập”.

Theo Sở GDĐT, việc phát triển GDĐT của thành phố sẽ không chỉ dựa hoàn toàn vào ngân sách nhà nước, mà phải đồng thời tiếp tục huy động tối đa tiềm năng, lợi thế, kinh nghiệm của các nhà đầu tư tư nhân. Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn và đã được khẳng định trong suốt nhiều năm qua bằng những kết quả cụ thể. Ngoài ra, thành phố khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao hợp tác với các trường cao đẳng, đại học đào tạo nhân lực, từ đó tạo thành thế 3 nhà: nhà trường, Nhà nước và doanh nghiệp để cùng đào tạo và cung ứng lao động.