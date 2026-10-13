Xã Hội Cư: Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu qua diễn tập chiến đấu phòng thủ

Cuộc diễn tập có đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện nội dung vận hành cơ chế chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Trong quá trình diễn tập, các nội dung được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Việc vận hành cơ chế trong từng giai đoạn được thực hiện đúng nguyên tắc; các tình huống đặt ra được xử lý linh hoạt, sát thực tế, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng. Phần thực binh được tổ chức nghiêm túc, đúng yêu cầu, góp phần kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Diễn tập thực binh chiến đấu theo tình huống giả định.

Thành công của cuộc diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, phối hợp, hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, đây cũng là dịp củng cố, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang xã, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.