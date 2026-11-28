Xác định rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là khâu then chốt quyết định hiệu quả thực hiện chính sách giảm nghèo, năm 2026, xã Hoàng Vân (TP Bắc Ninh) tập trung triển khai đồng bộ công tác rà soát trên toàn địa bàn, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, công khai và đúng đối tượng. Qua đó, kịp thời nhận diện những hộ thực sự khó khăn, làm căn cứ phân bổ nguồn lực hỗ trợ phù hợp, phát triển sinh kế và tạo nền tảng giảm nghèo bền vững.

Rà soát toàn diện, xác định đúng thực trạng đời sống người dân

Sau sáp nhập, xã Hoàng Vân được hình thành trên cơ sở sắp xếp xã Hoàng Vân cũ cùng các xã Ngọc Sơn, Đồng Tiến và Toàn Thắng thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước đây. Trong đó, 3/4 xã là địa bàn thuộc An toàn khu II. Với diện tích tự nhiên hơn 40 km², dân số gần 56.000 người, địa phương có không gian phát triển rộng mở, song cũng đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Xã Hoàng Vân phân bổ nguồn lực hỗ trợ phù hợp, không bỏ sót hộ khó khăn hoặc xác định sai đối tượng thụ hưởng chính sách. (Ảnh: Anh Thư)

Trong đó, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc xác định chính xác đối tượng không chỉ bảo đảm quyền lợi cho người dân mà còn giúp chính quyền địa phương đánh giá đúng kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo, từ đó phân bổ nguồn lực hỗ trợ phù hợp, tránh tình trạng bỏ sót hộ khó khăn hoặc xác định sai đối tượng thụ hưởng chính sách.

Theo kế hoạch năm 2026, xã Hoàng Vân triển khai rà soát trên phạm vi toàn bộ 23 thôn. Đáng chú ý, địa phương thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ đó là đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2026 theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP; đồng thời rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 để lập danh sách quản lý, làm cơ sở thực hiện chính sách từ ngày 01/01/2027.

Đặc biệt, công tác rà soát không chỉ giới hạn trong danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo đang được quản lý, những hộ chưa thuộc diện nghèo nhưng có giấy đề nghị rà soát hoặc được địa phương phát hiện có hoàn cảnh khó khăn, gặp biến cố, rủi ro trong năm và có nguy cơ rơi vào diện nghèo cũng được xem xét. Các hộ có nhu cầu xác định mức sống trung bình trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp cũng được rà soát theo quy định. Đây là cách làm cần thiết nhằm nhận diện kịp thời những trường hợp thực sự khó khăn, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm.

Phát huy vai trò cơ sở, bảo đảm công khai và minh bạch

Để việc rà soát đạt chất lượng, UBND xã Hoàng Vân chú trọng kiện toàn bộ máy chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ cấp xã đến từng thôn. Ban Chỉ đạo cấp xã do Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách làm Trưởng ban; Phòng Kinh tế giữ vai trò thường trực, phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn và cơ quan liên quan triển khai nhiệm vụ.

Tại cơ sở, Ban rà soát thôn do Trưởng thôn làm Trưởng ban, với sự tham gia của đại diện cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cùng những người dân có uy tín, am hiểu địa bàn.

Mỗi tổ rà soát dự kiến từ 6-9 người, trực tiếp phối hợp khảo sát, phân loại hộ gia đình, thu thập thông tin và ghi phiếu tại từng hộ. Địa phương yêu cầu 100% thành viên Ban Chỉ đạo, Ban rà soát và điều tra viên tham gia cuộc rà soát phải được tập huấn nghiệp vụ, nắm chắc quy trình, tiêu chí và phương pháp thực hiện.

Yêu cầu xuyên suốt được xã đặt ra là bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình thực hiện. Sau khi thu thập, tổng hợp thông tin, kết quả rà soát được đưa ra họp dân, niêm yết công khai để người dân tham gia giám sát, phản ánh. Những trường hợp có ý kiến cần được xem xét, phúc tra trước khi cấp có thẩm quyền quyết định công nhận.

Địa phương cũng yêu cầu số liệu giữa hồ sơ giấy, báo cáo và cơ sở dữ liệu điện tử phải thống nhất; kết quả theo chuẩn nghèo năm 2026 và chuẩn áp dụng từ năm 2027 được tổng hợp, quản lý riêng theo đúng biểu mẫu. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng quản lý dữ liệu hộ nghèo, phục vụ công tác hoạch định chính sách lâu dài.

Từ chính sách hỗ trợ sinh kế đến động lực vươn lên thoát nghèo

Thực tiễn triển khai các chính sách giảm nghèo tại Hoàng Vân cho thấy, việc rà soát đúng đối tượng cần đi đôi với lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp, giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất và tự vươn lên ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hợi, sinh năm 1960, từng thuộc diện hộ nghèo và hiện đã thoát nghèo từ lâu. Gia đình có người thân khuyết tật với mức suy giảm khả năng lao động 61%, thuộc diện được hỗ trợ theo quy định. Khoảng năm 2023-2024, gia đình ông được hỗ trợ bò sinh sản. Sau thời gian chăm sóc, bò mẹ vừa sinh được một con bê, đánh dấu lứa sinh sản đầu tiên.

Bò mẹ vừa sinh được một con bê, đánh dấu lứa sinh sản đầu tiên của Gia đình ông Nguyễn Văn Hợi (Ảnh: Anh Thư)

Ông Hợi chia sẻ: Sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và chính quyền địa phương đã giúp gia đình có thêm tư liệu sản xuất, tạo cơ hội tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1956, ở thôn Liễu Ngạn, có 6 thành viên, trước đây thuộc diện hộ cận nghèo, cũng được hỗ trợ bò sinh sản trong giai đoạn 2023-2024. Đến nay, gia đình đã thoát nghèo. Con bò được hỗ trợ hiện đang mang thai, chuẩn bị sinh sản, hứa hẹn tiếp tục tạo thêm nguồn lực kinh tế cho gia đình.

Con bò của ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1956, ở thôn Liễu Ngạn hiện đang mang thai, chuẩn bị sinh sản, hứa hẹn tiếp tục tạo thêm nguồn lực kinh tế cho gia đình. (Ảnh: Anh Thư)

Những trường hợp này cho thấy ý nghĩa của việc kết hợp rà soát chính xác đối tượng với triển khai hỗ trợ sinh kế có trọng tâm. Khi người dân được tiếp cận đúng chính sách, đồng thời phát huy kinh nghiệm, tinh thần chủ động trong lao động sản xuất, hiệu quả giảm nghèo sẽ có điều kiện duy trì lâu dài.

Đánh giá về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hiệu quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, ông Phạm Văn Nghị, Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân cho biết, sau sáp nhập, địa bàn xã được mở rộng, quy mô dân số tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, địa phương xác định rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ quan trọng, phải được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ cấp xã đến từng thôn.

Theo định hướng của lãnh đạo xã, điều quan trọng nhất trong quá trình rà soát là đánh giá đúng thực trạng đời sống của từng hộ gia đình, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định. Việc rà soát không chỉ nhằm xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo mà còn phải nhận diện những khó khăn cụ thể, nguyên nhân dẫn đến nghèo và nhu cầu hỗ trợ của từng hộ. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương có thể xây dựng các giải pháp phù hợp, bảo đảm chính sách của Nhà nước đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả thiết thực.

Chính quyền xã Hoàng Vân xây dựng các giải pháp phù hợp, bảo đảm chính sách của Nhà nước đến đúng đối tượng và phát huy hiệu quả thiết thực. (Ảnh: Anh Thư)

Trong thời gian tới, xã Hoàng Vân sẽ sử dụng kết quả rà soát năm 2026 làm cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2027, quan tâm đến các hộ còn khó khăn, hộ có người khuyết tật, hộ thiếu tư liệu sản xuất và những gia đình có nguy cơ tái nghèo. Mục tiêu đặt ra không chỉ là giảm số hộ nghèo mà quan trọng hơn là giúp người dân có sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và từng bước vươn lên bằng chính năng lực của mình.

Có thể khẳng định, rà soát hộ nghèo không đơn thuần là hoạt động thống kê, phân loại mà còn là bước khởi đầu quyết định chất lượng thực hiện chính sách giảm nghèo. Làm tốt khâu rà soát sẽ giúp nguồn lực hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần hạn chế tái nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân và tạo nền tảng để xã Hoàng Vân phát triển bền vững trong giai đoạn mới.