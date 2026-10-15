Xã Hoằng Tiến đưa sản phẩm OCOP lên nền tảng số

Phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của xã Hoằng Tiến.

Phiên livestream giới thiệu 2 sản phẩm tiêu biểu của địa phương gồm: Đông trùng hạ thảo Minh Trường của cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo Minh Trường, thôn An Lạc; Nem chua Hiếu Đạt của cơ sở sản xuất nem chua Hiếu Đạt, thôn Văn Phong.

Trong đó, sản phẩm Đông trùng hạ thảo Minh Trường đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Nem chua Hiếu Đạt đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận OCOP trong năm 2026.

Chương trình livestream có sự tham gia giao lưu của đại diện lãnh đạo xã Hoằng Tiến cùng các chủ thể OCOP. Thông qua các nền tảng, người xem không chỉ được giới thiệu về sản phẩm mà tương tác với đại diện cơ sở sản xuất để tìm hiểu về chất lượng, giá bán và đặt mua sản phẩm.

Chỉ sau 30 phút lên sóng, phiên livestream của xã Hoằng Tiến đã thu hút hàng trăm lượt xem, lượt tương tác, chia sẻ và đặt hàng.

Các khách mời trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trên sóng livestream.

Xã Hoằng Tiến nằm trong Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển các sản phẩm đặc trưng gắn với hoạt động du lịch.

Chia sẻ tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Sỹ Thắng cho biết: Việc đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP trên nền tảng số không chỉ góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn tạo cơ hội kết nối, lan tỏa giá trị văn hóa địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch.

Chính quyền địa phương cam kết đồng hành, hỗ trợ các cơ sở sản xuất hoàn thiện, nâng cao chất lượng, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và mở rộng các kênh xúc tiến thương mại trên nền tảng số.