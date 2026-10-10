Xã Hoằng Hóa kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

Tiết mục văn nghệ tại buổi tọa đàm.

Xã Hoằng Hóa hiện có hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, tham gia đóng góp các Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học và các hoạt động an sinh xã hội khác trên địa bàn.

Các đại biểu dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo xã Hoằng Hóa gửi lời chúc mừng, tri ân và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong công tác tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương.

Đồng thời, khẳng định chính quyền xã sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường đối thoại và lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân, phối hợp, kết nối các nguồn lực để cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Nhân dịp này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Chủ tịch UBND xã Hoằng Hóa đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân, các doanh nhân tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.