Xã Hoài Đức: Tuyến đường ĐH02 thi công trở lại, người dân bớt nỗi lo

Từng là nỗi ám ảnh của phụ huynh và học sinh

Trước đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có nhiều bài viết phản ánh về việc phụ huynh và học sinh Trường Mầm non Đức Thượng và Trường Tiểu học Đức Thượng cơ sở 2 (nay là Trường Tiểu học Lý Nam Đế, xã Hoài Đức, Hà Nội) trong thời gian dài đã phải “vật lộn” với một tuyến đường giao thông thi công dang dở.

Đó là dự án tuyến đường ĐH02 - một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội giao huyện Hoài Đức (cũ) làm chủ đầu tư, nay được chuyển giao cho UBND xã Hoài Đức. Dự án được xây dựng nhằm đảm bảo cho việc thúc đẩy tiến độ triển khai các khu đô thị theo quy hoạch; đồng thời giảm áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 32 - đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức và tuyến đường 422. Tuyến đường này đi qua Trường Mầm non Đức Thượng và Trường Tiểu học Lý Nam Đế cơ sở 2.

Tuyến đường ĐH02 đã thi công trở lại. Ảnh: HL

Tuyến đường ĐH02 có điểm đầu tại nút giao với tuyến đường liên khu vực nối hai phân khu S1, S2 - tuyến số 1 và điểm cuối tại tuyến đường phía Nam Khu đô thị Nam quốc lộ 32. Tổng chiều dài 1,62km, mặt cắt ngang 30m, gồm hai lòng đường xe chạy rộng 2x7,5m, dải phân cách giữa 5m, vỉa hè hai bên 2x5m. Dự án được đầu tư đồng bộ bao gồm các hạng mục: Giải phóng mặt bằng, nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hào kỹ thuật, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông, cấp nước và cứu hỏa. Tổng mức đầu tư của dự án là 219 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, dự án tuyến đường ĐH02 được phê duyệt từ năm 2019, khởi công cuối năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 6 năm triển khai, tuyến đường vẫn đang dang dở, nhiều đoạn nền đường mới san lấp dở, chưa trải nhựa, đất đá lởm chởm.

Thực trạng này đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt là các gia đình có con em học tại Trường Mầm non Đức Thượng và Trường Tiểu học Lý Nam Đế cơ sở 2 nằm ngay trên tuyến. Vào những ngày mưa, con đường biến thành “ao bùn”, nước ngập, trơn trượt, phụ huynh và học sinh rất vất vả khi đi học. Ngược lại, khi trời nắng, bụi đất bay mù mịt, khiến việc di chuyển trở thành nỗi ám ảnh về sức khỏe, nhất là với trẻ nhỏ.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức, nguyên nhân dự án chậm tiến độ là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Dự án có tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 48.542m², liên quan đến 157 hộ có đất nông nghiệp, 1 hộ có đất ở, cùng phần đất công do địa phương quản lý và đất quốc phòng. Công tác chi trả đã hoàn thành đối với 149/152 hộ thuộc diện đã có phương án; còn một số hộ chưa nhận tiền. Bên cạnh đó, còn có 5 hộ có đất nông nghiệp chưa được phê duyệt phương án, 1 hộ có đất ở và 3 hộ thuộc diện thu hồi bổ sung đang tiếp tục được rà soát hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất.

Vơi bớt nỗi lo khi tuyến đường thi công trở lại

Thực tế, thời gian qua, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, trong đó đặc biệt là diện tích đất quốc phòng.

Các nhóm thợ đang thi công hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật dọc tuyến đường. Ảnh: HL

Giữa tháng 9-2026 vừa qua, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác của xã đã đi kiểm tra thực địa dự án. Tại đây, ông Nguyễn Thanh Bình đã yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc về nguồn gốc đất và giải phóng mặt bằng, không để một số vị trí chưa được bàn giao ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức Phan Hồng Quang cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo xã, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng thực hiện các biện pháp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tái thi công dự án với tinh thần có mặt bằng đến đâu triển khai đến đó.

Theo ông Phan Hồng Quang, hiện sẽ tập trung thi công khu vực chạy qua Trường Mầm non Đức Thượng và Trường Tiểu học Lý Nam Đế cơ sở 2 để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường cho học sinh mỗi khi đến trường; sau đó mới triển khai thi công hoàn thiện 2 đầu tuyến đường.

Ghi nhận thực tế sáng 14-10 của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho thấy, đơn vị thi công đã huy động máy xúc đến và đang thực hiện việc san lấp mặt bằng phục vụ thi công.

Bên cạnh đó, các nhóm thợ cũng đang thi công hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật dọc tuyến đường. Ngoài ra, các đơn vị thi công cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Chiền kết nối ra đường ĐH02, tạo sự đồng bộ hệ thống giao thông khi cả 2 dự án hoàn thành.

Việc tuyến đường được thi công trở lại không chỉ mở ra kỳ vọng sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn giúp người dân, đặc biệt là các gia đình có con em đi học qua khu vực, vơi bớt nỗi lo về an toàn giao thông. Nhiều phụ huynh mong muốn dự án được đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm các điều kiện đi lại an toàn trong suốt quá trình thi công.

“Chúng tôi rất phấn khởi và nhẹ bớt nỗi lo khi tuyến đường đã thi công trở lại và mong chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Ai cũng mong công trình sớm hoàn thành, đường sá thông thoáng, để việc đưa đón con đến trường thuận tiện và an toàn hơn”, chị N.T.T, một phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Lý Nam Đế, chia sẻ.