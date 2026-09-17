Xã Hoài Đức tổng kiểm tra nhà xưởng, công trình vi phạm PCCC, đất đai, trật tự xây dựng

Rà từng công trình, làm rõ từng vi phạm

Xã Hoài Đức là địa bàn đang đô thị hóa nhanh, hoạt động sản xuất, kinh doanh, kho bãi diễn ra ở nhiều khu vực. Cùng với quá trình phát triển, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đặt ra yêu cầu ngày càng cao.

Trên cơ sở các chủ trương và chỉ đạo của thành phố Hà Nội, UBND xã Hoài Đức triển khai đợt tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Trong đợt tổng kiểm tra lần này, UBND xã Hoài Đức yêu cầu rà soát đến từng thôn, tổ dân phố, từng công trình, cơ sở. Phạm vi kiểm tra bao gồm nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, điểm tập kết và lưu giữ hàng hóa xây dựng trên đất nông nghiệp, đất dự án; khu vực hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện; các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất và xây dựng trái phép.

Các công trình, nhà xưởng tại thôn Nội, xã Hoài Đức. Ảnh: HL

Đáng chú ý, xã Hoài Đức sẽ rà soát toàn bộ các cơ sở đã có quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Đối với từng công trình, cơ sở, đoàn kiểm tra phải xác định cụ thể địa điểm, chủ sở hữu hoặc người quản lý; ngành nghề, quy mô, loại hàng hóa đang sản xuất, kinh doanh, lưu giữ; tình trạng pháp lý về đất đai, xây dựng, môi trường; điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; tình trạng hoạt động thực tế; nội dung, mức độ vi phạm và phương án xử lý tiếp theo.

Với những cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng hoặc đã bị đình chỉ nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, UBND xã yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp theo quy định để chấm dứt hoạt động, không chờ đến khi kết thúc toàn bộ đợt rà soát.

Ông Nguyễn Quý Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Đức cho biết, địa phương xác định đây là bước rà soát tổng thể để “nắm chắc địa bàn, nắm chắc từng cơ sở và từng vụ việc”, từ đó có phương án xử lý phù hợp với quy định.

Theo lãnh đạo UBND xã Hoài Đức, việc kiểm tra phải bảo đảm “rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả”. Với mỗi vụ việc, xã sẽ xác định đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt, hạn chế tình trạng một vụ việc liên quan nhiều lĩnh vực nhưng không xác định được đơn vị chủ trì. Điều quan trọng là sau kiểm tra phải có kết quả cụ thể. Trường hợp thuộc thẩm quyền thì phải xây dựng phương án xử lý và xác định thời hạn; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền. Không để việc rà soát chỉ dừng ở lập danh sách.

Không để phát sinh vi phạm mới

Theo tiến độ được đặt ra, việc kiểm tra thực địa được triển khai từ ngày 15-9-2026 và hoàn thành trước ngày 26-9-2026. Danh mục tổng hợp toàn xã được trình UBND xã trước ngày 28-9; báo cáo các cấp theo quy định trước ngày 30-9-2026.

Các công trình, nhà xưởng tại khu vực Cao Xá, xã Hoài Đức. Ảnh: HL

Trong đợt cao điểm này, Phòng Kinh tế là đầu mối chủ trì nội dung về đất đai, trật tự xây dựng và tổng hợp chung kết quả toàn xã; phối hợp với Công an xã kiểm tra các công trình, cơ sở vi phạm; đồng thời làm việc với đơn vị cung cấp điện, nước để xác định tình trạng hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với các công trình thuộc diện rà soát.

Trong khi đó, Công an xã được yêu cầu chủ trì rà soát các cơ sở bị đình chỉ hoạt động và các nội dung về phòng cháy, chữa cháy; xác định tình trạng hoạt động thực tế của từng cơ sở. Những trường hợp đã bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động trở lại hoặc có nguy cơ cháy, nổ cao phải được phát hiện, xử lý kịp thời.

Cùng với nhiệm vụ kiểm tra, lực lượng Công an xã có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện; phối hợp phát hiện, xử lý các hành vi tiếp tay, bao che, bảo kê cho hoạt động xây dựng trái phép. Địa phương cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ sở không bố trí người lưu trú qua đêm tại kho, nhà xưởng không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC.

Theo lãnh đạo UBND xã Hoài Đức, cùng với xử lý các tồn tại, địa phương đặc biệt chú trọng ngăn vi phạm mới phát sinh.

“Quản lý địa bàn không thể chỉ tập trung xử lý những trường hợp đã tồn tại từ trước. Sau đợt rà soát, các lực lượng và địa bàn phải tiếp tục theo dõi, kiểm tra, không để phát sinh thêm công trình vi phạm. Đây là trách nhiệm thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ được phân công phụ trách địa bàn”, ông Nguyễn Quý Tuấn cho biết.

Sau khi hoàn thành tổng kiểm tra, UBND xã Hoài Đức sẽ không dừng ở việc thống kê số lượng công trình, cơ sở vi phạm mà tiếp tục xây dựng kế hoạch xử lý theo từng trường hợp, xác định lộ trình cụ thể theo tháng, quý.

Cách làm này nhằm chuyển trọng tâm từ “rà soát để biết” sang “rà soát để xử lý”, đồng thời tạo cơ sở để theo dõi tiến độ và xác định rõ trách nhiệm nếu vụ việc chậm được giải quyết.

“Quan điểm của xã là xử lý đúng quy định, công khai, minh bạch và bảo đảm an toàn. Những trường hợp đủ điều kiện khắc phục thì yêu cầu khắc phục; những trường hợp phải đình chỉ hoặc xử lý theo quy định thì phải thực hiện nghiêm. Đồng thời, phải kiểm soát để không tái diễn hoặc phát sinh vi phạm mới”, đại diện lãnh đạo UBND xã Hoài Đức cho hay.