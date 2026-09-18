Xã Hoài Đức: Mở thêm điểm kinh doanh để giải bài toán buôn bán tự phát

Tạo thuận lợi cho tiểu thương vào chợ truyền thống

Tình trạng buôn bán tự phát thường xuất phát từ nhu cầu mua bán thuận tiện của người dân và nhu cầu duy trì sinh kế của tiểu thương. Tuy nhiên, khi hoạt động này diễn ra ngoài khu vực được quy hoạch, trên lòng đường, vỉa hè hoặc các điểm dân cư, dễ phát sinh những hệ lụy về trật tự đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Do đó, việc xử lý “chợ cóc” nếu chỉ tập trung vào kiểm tra, nhắc nhở, giải tỏa mà thiếu địa điểm kinh doanh thay thế sẽ khó tạo chuyển biến lâu dài. Từ thực tế này, xã Hoài Đức đang triển khai giải pháp theo hướng kết hợp giữa lập lại trật tự và tổ chức lại không gian kinh doanh.

Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức đã xây dựng phương án tận dụng phần diện tích còn trống tại chợ Giang Xá và chợ Đức Thượng để bố trí thêm 65 điểm kinh doanh. Phương án được xây dựng trên cơ sở kết luận của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Thanh Bình tại buổi kiểm tra thực địa về giải quyết các điểm nghẽn trong công tác trật tự đô thị, đồng thời thực hiện chỉ đạo của UBND xã về tăng cường xử lý “chợ cóc”, các điểm kinh doanh tự phát.

Chợ Giang Xá, xã Hoài Đức. Ảnh: HL

Theo rà soát, 2 chợ hiện vẫn còn diện tích chưa được khai thác, trong khi tại một số khu vực trên địa bàn vẫn tồn tại hoạt động kinh doanh tự phát. Việc tận dụng quỹ diện tích này sẽ giúp tăng khả năng tiếp nhận các hộ có nhu cầu kinh doanh, đồng thời khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất đã được đầu tư.

Tại chợ Giang Xá, khuôn viên rộng khoảng 2.067m², diện tích xây dựng cầu chợ khoảng 920m². Hiện chợ có 106 hộ kinh doanh. Tầng 1 còn khoảng 200m² chưa cho thuê; tầng 2 còn khoảng 150m².

Theo phương án, tầng 1 dự kiến bố trí 30 sạp, trong đó 15 sạp kinh doanh rau, củ, quả và 15 sạp kinh doanh thịt, hải sản tươi sống. Tầng 2 dự kiến bố trí thêm 15 sạp, ưu tiên các mặt hàng đồ khô, mỹ phẩm, tạp hóa. Phần diện tích còn lại được dành cho lối đi chung và khu vực để xe. Như vậy, riêng chợ Giang Xá có thể bổ sung khoảng 45 điểm kinh doanh.

Tại chợ Đức Thượng, khuôn viên rộng khoảng 1.560m², diện tích xây dựng cầu chợ khoảng 476m². Hiện chợ có 32 hộ kinh doanh, diện tích đã cho thuê khoảng 346m²; khoảng 130m² tại tầng 1 chưa được khai thác.

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức đề xuất bố trí thêm 20 sạp tại khu vực này, gồm 10 sạp rau, củ, quả và 10 sạp thịt, hải sản tươi sống. Mỗi sạp dự kiến khoảng 5m², phần diện tích còn lại bố trí lối đi chung và khu vực để xe.

Gắn lập lại trật tự với sinh kế tiểu thương

Điểm đáng chú ý trong phương án là xã Hoài Đức không đặt việc xử lý “chợ cóc” tách rời khỏi nhu cầu kinh doanh thực tế. Khoảng 480m² diện tích chưa khai thác tại 2 chợ được tính toán để tạo ra 65 điểm kinh doanh mới, mở thêm “đường vào chợ” cho những hộ đang buôn bán tự phát nhưng có nhu cầu chuyển sang địa điểm ổn định.

Việc bố trí thêm các điểm kinh doanh trong chợ truyền thống được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng kinh doanh tự phát ngoài chợ. Ảnh: HL

Theo đề xuất, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hoài Đức sẽ ban hành thông báo đăng ký thuê gian hàng, điểm kinh doanh tại chợ Giang Xá và chợ Đức Thượng, trước hết hướng tới các tiểu thương đang kinh doanh tại những “chợ cóc”, điểm tự phát và có nhu cầu chuyển vào chợ.

Cùng với đó, Công an xã phối hợp hướng dẫn việc bố trí các khu vực kinh doanh bảo đảm gọn gàng, không cản trở lối đi, giữ gìn mỹ quan và vệ sinh môi trường, nhất là trong những ngày diễn ra phiên chợ truyền thống. Phòng Kinh tế phối hợp theo dõi hoạt động quản lý, khai thác chợ và hướng dẫn các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Công tác tuyên truyền, vận động cũng được tăng cường để người dân, tiểu thương chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, từng bước hình thành nếp kinh doanh văn minh.

Việc bố trí thêm 65 điểm kinh doanh không phải là giải pháp duy nhất để xử lý tình trạng buôn bán tự phát, nhưng tạo ra một điều kiện quan trọng: Người bán có thêm lựa chọn về địa điểm kinh doanh hợp pháp. Khi giải pháp về hạ tầng được triển khai đồng thời với kiểm tra, sắp xếp, tuyên truyền và quản lý hoạt động trong chợ, việc lập lại trật tự sẽ có thêm cơ sở để duy trì ổn định.