Xã Hoài Đức đẩy nhanh tiến độ các công trình dân sinh

Gỡ “nút thắt” mặt bằng cho các tuyến đường

Trên địa bàn xã Hoài Đức hiện còn nhiều dự án đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, từ đó kéo theo những vấn đề về môi trường và sinh hoạt của người dân. Trong đó, có dự án đường ĐH02 như Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình đã phản ánh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường ĐH02 do huyện Hoài Đức (cũ) làm chủ đầu tư, nay được chuyển giao cho UBND xã Hoài Đức. Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao với tuyến đường liên khu vực nối 2 phân khu S1, S2 - tuyến số 1 và điểm cuối tại tuyến đường phía Nam Khu đô thị Nam quốc lộ 32, tổng chiều dài 1,62km. Đây là tuyến đường cấp khu vực, phù hợp với quy hoạch giao thông Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Sau gần 6 năm triển khai, tuyến đường vẫn còn dang dở, hiện đã ngừng thi công. Ảnh: HL

Dự án được phê duyệt từ năm 2019, với tổng mức đầu tư là 219 tỷ đồng và chính thức khởi công cuối năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 6 năm triển khai, dự án mới khoảng 55% khối lượng. Tổng diện tích đất phải thu hồi hơn 48.542m², liên quan đến 157 hộ có đất nông nghiệp, 1 hộ có đất ở, cùng phần đất công do địa phương quản lý và đất quốc phòng. Công tác chi trả đã hoàn thành đối với 149/152 hộ thuộc diện đã có phương án; còn 3 hộ chưa nhận tiền.

Bên cạnh đó, 5 hộ có đất nông nghiệp chưa được phê duyệt phương án, 1 hộ có đất ở và 3 hộ thuộc diện thu hồi bổ sung đang tiếp tục được rà soát hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất. Đây là những vướng mắc cần sớm được giải quyết để bàn giao mặt bằng liên tục, tạo điều kiện cho nhà thầu tổ chức thi công đồng bộ và hoàn thành dự án trong năm 2026.

Tại xã Hoài Đức còn đang triển khai dự án đường liên xã Đức Giang - Đức Thượng (cũ) có tổng diện tích đất thu hồi 7.104,6m². Trong đó, diện tích thuộc 19 hộ gia đình là 933m², gồm 135,1m² đất ở và 797,9m² đất nông nghiệp; hơn 6.171m² còn lại là đất công, đất công ích do địa phương quản lý, bao gồm đất giao thông, thủy lợi.

Đến nay, công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã đạt được khối lượng đáng kể. UBND huyện Hoài Đức trước đây và UBND xã Hoài Đức đã phê duyệt phương án, thực hiện chi trả đối với 14/19 hộ và 1 ngôi mộ xây, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ khoảng 1,22 tỷ đồng.

Theo đó, phần việc còn lại tập trung vào 5 hộ có đất ở với tổng diện tích 135,1m². Trong đó, 3 hộ với diện tích 82,2m² đã được niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ từ ngày 28-7-2026, dự kiến kinh phí khoảng 2,2 tỷ đồng; 2 hộ còn lại với diện tích 52,9m² đã kiểm đếm nhưng chưa hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất.

Để xử lý dứt điểm các phần việc còn lại, xã Hoài Đức xác định rõ tiến độ đối với từng nhóm hộ, tránh để các thủ tục nối tiếp kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Cụ thể, đối với 3 hộ có diện tích 82,2m² đã niêm yết dự thảo phương án, Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã được giao hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định trước ngày 18-9. Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến thực hiện từ ngày 20 đến 30-9; sau đó công khai quyết định, tổ chức chi trả và tiếp nhận bàn giao mặt bằng từ ngày 1 đến 3-10. Các thủ tục thu hồi đất tiếp theo được đặt mốc hoàn thành trong khoảng đầu tháng 10-2026.

Đối với 2 hộ có diện tích 52,9m² chưa xác nhận nguồn gốc đất, Phòng Kinh tế phối hợp Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng tập trung xác định nguồn gốc, tài sản trên đất, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và vị trí đất ở trước ngày 20-9.

Sau khi hoàn thiện bước này, dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được lập, niêm yết công khai, đồng thời tổ chức làm việc trực tiếp với các hộ từ ngày 21-9 đến ngày 3-10. Trường hợp còn ý kiến chưa thống nhất, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục đối thoại, giải thích cụ thể trước khi hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với nhóm hộ này dự kiến thực hiện từ ngày 11 đến 15-10; các thủ tục thu hồi đất và nhận bàn giao mặt bằng tiếp tục được hoàn thiện trong tháng 10-2026.

Khai thác nguồn lực đất đai, tạo đà phát triển

Đối với Dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Chiền, công trình có quy mô hơn 16.535m², tổng mức đầu tư khoảng 52,46 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 16,42 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 25,82 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, dự phòng và các khoản liên quan khoảng 10,22 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức Nguyễn Thanh Bình kiểm tra Dự án xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Chiền. Ảnh: HĐ

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh và bãi đỗ xe. Công trình được khởi công từ tháng 12-2025, thời gian thực hiện gói thầu thi công là 330 ngày.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào ngày 15-10-2026. Khi hoàn thành, dự án không chỉ tạo quỹ đất phục vụ đấu giá mà còn góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư hạ tầng, công trình công cộng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo nguồn tin của phóng viên, trước những phản ánh của người dân, mới đây, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức Nguyễn Thanh Bình đã dẫn đoàn đoàn kiểm tra, trực tiếp có mặt để thị sát, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, để các dự án nhanh chóng đi vào hoàn thiện.

Người đứng đầu Đảng bộ xã Hoài Đức yêu cầu nhà thầu chủ động xây dựng phương án khắc phục ảnh hưởng của thời tiết, tranh thủ những ngày thuận lợi để tăng cường nhân lực, máy móc, vật tư và tổ chức thi công liên tục. Kế hoạch triển khai phải được xây dựng chi tiết theo từng tuần, nêu rõ hạng mục, khối lượng, lực lượng thực hiện và khả năng hoàn thành.

Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; đồng thời tập trung hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc về nguồn gốc đất và giải phóng mặt bằng, không để một số vị trí chưa được bàn giao ảnh hưởng đến tiến độ chung.