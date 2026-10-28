Xã Hoài Đức báo cáo về nguồn gốc thực phẩm sau khi kiểm tra tại Công ty Mai Phương

Vào cuộc kiểm tra kịp thời

Chiều 28-10-2026, UBND xã Hoài Đức đã chính thức có báo cáo kết quả xác minh liên quan đến việc tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch.

Theo đó, thực hiện công tác giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến thực phẩm định kỳ của phụ huynh Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch, khoảng 20 phụ huynh đại diện các lớp của trường đến trụ sở và khu vực bếp nấu của Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, địa chỉ tại thôn Nội, xã Hoài Đức, Hà Nội (Công ty Mai Phương) để giám sát quá trình nhập nguyên liệu và chế biến suất ăn cho học sinh trên địa bàn xã từ 4h sáng 27-10-2026.

Đến khoảng 7h cùng ngày, một số phụ huynh phát hiện có 1 kho hàng khoảng 60m2, xây tường gạch, mái lợp tôn, không có biển hiệu được khóa kín, nằm phía sau công ty cách khoảng 50m và phía ngoài cạnh kho là bãi rác xuất hiện một số thùng carton in tiếng nước ngoài và có tem tiếng Việt với nội dung: Má đùi gà đông lạnh, nhập khẩu và phân phối bởi Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm Tân Đại Phát (địa chỉ: số nhà 19, lô 9, Trung tâm thương mại Ghẽ, xã Mao Điền, Hải Phòng) và một số hộp sản phẩm thịt trâu Ấn Độ.

Theo biên bản kiểm tra, giám sát công tác bán trú của nhà trường lập sáng 27-10-2026, đại diện nhà trường đã có mặt, ghi nhận ý kiến của phụ huynh và công ty. Phụ huynh đề nghị kiểm tra khu vực kho phía sau, làm rõ mối liên hệ giữa khu vực này với cơ sở cung cấp suất ăn; đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh.

Trụ sở Công ty TNHH Thực phẩm Mai Phương, địa chỉ tại thôn Nội, xã Hoài Đức, Hà Nội. Ảnh: HL

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, UBND xã Hoài Đức đã chỉ đạo thành lập Đoàn kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trong phục vụ bữa ăn bán trú trường học tại Công ty Mai Phương.

Chiều 27-10-2026, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Mai Phương; nội dung kiểm tra gồm hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ của người trực tiếp chế biến, nguồn cung nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn, sổ kiểm thực và điều kiện thực tế tại khu vực sơ chế, chế biến, chia suất ăn.

Theo biên bản kiểm tra ngày 27-10-2026, cơ sở xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0107820622; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 1627/2026/ATTP-CNĐK do Sở Y tế thành phố Hà Nội cấp ngày 24-7-2026 đối với loại hình chế biến suất ăn sẵn và Giấy chứng nhận số 98/2026/NNMT-HAN do Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 10-4-2026 đối với các nhóm thực phẩm kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận.

Cơ sở xuất trình hồ sơ khám sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến; phiếu kiểm nghiệm nước chế biến có kết quả đạt theo nội dung biên bản. Sổ kiểm thực ba bước được đoàn ghi nhận có ghi chép đầy đủ. Cơ sở cung cấp danh sách 26 đơn vị, hộ và cá nhân liên kết cung ứng các nhóm nguyên liệu, thực phẩm; đồng thời xuất trình các hóa đơn nhập hàng ngày 23, 26 và 27-10-2026.

Khu vực sản xuất có tổng diện tích khoảng 550m², gồm 2 tầng, bố trí các khu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia suất và vận chuyển thành phẩm. Cơ sở bố trí 2 thang tời vận chuyển riêng thực phẩm sống và thức ăn chín; trang thiết bị chủ yếu bằng inox.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số thớt sơ chế thực phẩm có dấu hiệu ố, bề mặt không còn nhẵn; yêu cầu cơ sở thường xuyên kiểm tra, thay mới dụng cụ sơ chế, chế biến bảo đảm vệ sinh. Đại diện cơ sở nhất trí với nội dung biên bản và cam kết chỉ sử dụng các khu vực thuộc khuôn viên cơ sở đã được thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm và thực hiện các hoạt động liên quan.

Thông tin về thịt đông lạnh, thịt trâu Ấn Độ và kho hàng

Theo UBND xã Hoài Đức, qua rà soát hồ sơ do Công ty Mai Phương cung cấp, chưa ghi nhận hồ sơ đối với thịt trâu Ấn Độ như phản ánh.

Chiều tối 28-10, nhiều phụ huynh cùng cán bộ UBND, Công an xã Hoài Đức vẫn đang có mặt trước trụ sở Công ty Mai Phương để chờ kết quả công bố thông tin chính thức liên quan đến vụ việc. Ảnh: HL

Đối với sản phẩm thịt gà đông lạnh, Công ty Mai Phương đã xuất trình hóa đơn số 00000221 ngày 26-10-2026 của Công ty TNHH thực phẩm A80 Thăng Long (Công ty Tân Đại Phát là đơn vị thứ cấp của Công ty A80 Thăng Long) gồm 105kg má đùi gà đông lạnh, 75kg đùi gà góc tư đông lạnh và 46,25kg bắp bò Argentina.

Các sản phẩm nêu trên, Công ty Mai Phương giải trình là để cung cấp cho kênh khách hàng lẻ của đơn vị; không dùng để chế biến suất ăn học sinh cho Trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) nói riêng và các trường trên địa bàn xã Hoài Đức nói chung. Công ty cung cấp hóa đơn bán hàng số 00000158 và 00000159 ngày 27-10-2026.

Sáng 28-10-2026, UBND xã Hoài Đức đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Công an xã, Trạm Y tế xã xác minh kho hàng nêu trên.

Qua xác minh ban đầu, khu vực kho trên thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Nghiêm (SN 1970) và bà Nguyễn Thị Yến (SN 1976) đều trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức, Hà Nội; hiện đã cho ông Nguyễn Văn Đô (SN 1990, là cháu ông Nguyễn Văn Nghiêm) cùng trú tại thôn Nội, xã Hoài Đức, Hà Nội thuê với mục đích làm kho. Qua nắm tình hình, bà Nguyễn Thị Yến hiện đang là nhân viên của Công ty Mai Phương.

Khoảng 9h ngày 28- 10-2026, bà Nguyễn Thị Phương (là mẹ đẻ của ông Nguyễn Văn Đô) đã mở cửa kho để Tổ công tác UBND xã Hoài Đức cùng đại diện phụ huynh học sinh vào trong kho kiểm tra.

Ghi nhận thực tế, kho chứa hàng có diện tích khoảng 80m2 gồm 1 tầng và 1 gác xép. Kết quả tại khu vực tầng 1 ghi nhận có 3 tủ đông có chứa thực phẩm (thịt gà tươi 15kg, cá rô phi phi-lê 8kg, thịt lợn 34kg, xúc xích CP 10kg, ngô tách hạt 8kg, chả mực 8,5kg), 1 xe đẩy, 2 bếp ga đôi công nghiệp, 1 máy giặt và một số thực phẩm bao gói (bánh bông lan Kinh Đô 11 thùng, sữa dinh dưỡng Vinamilk ADM 110ml - 50 thùng, sữa chua ăn Vinamilk có đường 100g 5 thùng, sữa chua uống men sống Vinamilk Proby 65g 3 thùng và 10 hộp lẻ, dầu thực vật Hảo Hạng Orchird 9kg 8 thùng và 3 can lẻ, bột sư tử 3,5kg - 4 hộp, bột năng 1kg - 36kg, bột chiên giòn 1kg - 270kg).

Đối với kho hàng trên gác xép hiện không có chìa khóa và không có lối đi để tiếp cận khu vực này nên chưa thể mở cửa và ghi nhận hiện trạng thực tế bên trong.

Việc ghi nhận hiện trạng nhằm phục vụ công tác tổng hợp thông tin, xác minh nội dung phản ánh của phụ huynh học sinh; không đồng nghĩa với việc kết luận về nguồn gốc, chất lượng, điều kiện bảo quản hoặc việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở khi chưa có đủ căn cứ xác định.

Đại diện kho hàng cho biết, kho sử dụng vào mục đích nấu thức ăn cho cá và lưu giữ một số hàng hóa phục vụ nhu cầu của gia đình.

Về thực đơn 3 ngày gần nhất của Trường Tiểu học Hoài Đức (phân hiệu Di Trạch) ghi nhận không sử dụng thịt bò. Đối với thực đơn ngày 27-10-2026 ban đầu là món má đùi gà chiên muối. Tuy nhiên sau khi phụ huynh có ý kiến, Công ty đã đổi sang thịt lợn chiên vừng. Công ty cũng xuất trình đầy đủ hóa đơn nhập hàng theo từng ngày, khớp loại thực phẩm và số lượng thực phẩm.

Trong ngày 28-10-2026, hoạt động ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức - phân hiệu Di Trạch vẫn diễn ra bình thường.

Trong thời gian tới, UBND xã Hoài Đức tiếp tục tập trung xác minh các nội dung phụ huynh phản ánh và giao Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã tiếp tục kiểm tra, xác minh nội dung báo chí và cha mẹ học sinh phản ánh; yêu cầu Trường Tiểu học Hoài Đức, Công ty TNHH thực phẩm Mai Phương báo cáo, giải trình bằng văn bản và cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan; phối hợp kiểm tra việc khắc phục các tồn tại đã được ghi nhận tại cơ sở. Phối hợp các cơ quan liên quan thiết lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Công an xã tiếp tục xác minh quyền quản lý, sử dụng kho, quan hệ thuê giữa các cá nhân và mối liên hệ thực tế với Công ty Mai Phương; phối hợp tổ chức kiểm tra, ghi nhận phần gác xép đang khóa, thu thập tài liệu về việc đưa hàng vào, xuất hàng ra và sử dụng kho.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng được giao phối hợp với cơ quan chuyên môn xác minh nguồn gốc các bao bì, thùng chứa thực phẩm, hàng hóa tại khu vực được phản ánh; đối chiếu thông tin về việc nhập, bảo quản, vận chuyển, sử dụng thực phẩm.

UBND xã Hoài Đức cũng giao Phòng Kinh tế phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã; đề nghị Đội Quản lý thị trường số 24, Thuế cơ sở 23 phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ rà soát hoạt động kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng, hóa đơn, chứng từ tại kho và cơ sở. Trên cơ sở kết quả rà soát, xác định nội dung thuộc thẩm quyền từng cơ quan, tham mưu xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND xã Hoài Đức cũng yêu cầu Công ty TNHH thực phẩm Mai Phương cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn, chứng từ giao nhận, hồ sơ bảo quản và phân bổ nguyên liệu cho từng trường trong các ngày được kiểm tra; giải trình bằng văn bản về các nội dung phụ huynh phản ánh và mối liên hệ với khu vực kho phía sau cơ sở; giữ nguyên, bảo quản và cung cấp tài liệu, dữ liệu liên quan phục vụ xác minh; thực hiện ngay việc thay mới dụng cụ sơ chế không bảo đảm vệ sinh và các yêu cầu khắc phục của đoàn kiểm tra. Chỉ sử dụng khu vực đã được thẩm định, cấp giấy chứng nhận theo nội dung cam kết; chịu trách nhiệm về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm và suất ăn cung cấp.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới chiều tối 28-10, nhiều phụ huynh cùng cán bộ UBND, Công an xã Hoài Đức vẫn đang có mặt trước trụ sở Công ty Mai Phương để chờ kết quả công bố thông tin chính thức liên quan đến vụ việc này.

Ngày 28-10-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có công văn yêu cầu UBND xã Hoài Đức khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xác minh các nội dung báo chí phản ánh liên quan đến việc tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hoài Đức; báo cáo kết quả về sở trước 16h ngày 28-10 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.