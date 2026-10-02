Xã Hòa Xá tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo xã Hòa Xá điều hành hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Duyên Hải cho biết, 9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình và phát huy vai trò người đứng đầu.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Đảng bộ xã kết nạp 57 đảng viên mới, đạt 118,7% chỉ tiêu thành phố giao là 48 đảng viên; hoàn thành cập nhật 2.200 phiếu thông tin đảng viên trên cơ sở dữ liệu 4.0, phân loại và sắp xếp hơn 1.400 hồ sơ đảng viên. Sau sắp xếp, tổ chức đảng được tinh gọn còn 40 tổ chức, gắn với sắp xếp 29 thôn thành 12 thôn. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; trong 9 tháng, không có tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị kỷ luật.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Xá Trần Duyên Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng

HĐND xã tiếp tục đổi mới hoạt động, tăng cường giám sát thực địa về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, ngân sách và giải quyết kiến nghị của cử tri. UBND xã hoàn thành 1.130/1.130 nhiệm vụ thành phố giao, đạt 100%; hoàn thành 184/190 nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, đạt 96,84%.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định. Vụ Xuân đạt năng suất 70,3 tạ/ha, sản lượng 13.406 tấn. Việc quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP được đẩy mạnh qua các phiên livestream.

Đáng chú ý, xã đấu giá thành công 26 thửa đất tại 2 khu vực, tổng diện tích 2.678,3m², thu 95 tỷ đồng, đạt 350% kế hoạch thành phố giao. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ 12 dự án có tổng diện tích thu hồi 38,85ha đã thực hiện được 28,93ha.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng

Thu, chi ngân sách và giải ngân đầu tư công được tập trung chỉ đạo. Đến ngày 25-9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 840,755 tỷ đồng, bằng 95,63% kế hoạch giao. Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục chuyển biến: 95,3% hồ sơ tại Điểm phục vụ dịch vụ công được tiếp nhận trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đạt 97,72%; 98,26% phản ánh, kiến nghị trên iHanoi đã được xử lý.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh được quan tâm. Toàn xã không còn hộ nghèo; trong 9 tháng tạo việc làm cho 880 lao động. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động nhân dân, huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo đối tượng khó khăn, xây dựng nhà Đại đoàn kết, bảo vệ môi trường và thực hiện các phong trào thi đua.

Tại hội nghị đã có 13 ý kiến phát biểu. Ảnh: Thanh Hằng

Hội nghị đã ghi nhận 13 ý kiến làm rõ kết quả, phản ánh khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ cuối năm. Đại diện các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của xã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Định yêu cầu toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện nghiêm phân công “6 rõ”, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu.

Các chi bộ, hệ thống Đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng, thông tin, tuyên truyền, vận động; HĐND tăng cường kiểm tra, giám sát, khảo sát; UBND tập trung hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường giám sát, phản biện, chăm lo an sinh và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân xã tiếp tục tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.