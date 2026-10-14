Xã Hòa Xá hoàn thành xây dựng dữ liệu đối với 100% thửa đất trên hệ thống

Triển khai Chiến dịch trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều thông tin đất đai còn thiếu, chưa đồng bộ, xã Hòa Xá đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát hồ sơ, thu thập, bổ sung và cập nhật dữ liệu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu đề ra.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Xá Nguyễn Văn Định trao khen thưởng tặng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh: Thanh Hằng

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến ngày 6-10, xã đã hoàn thành 100% công tác thu thập dữ liệu đối với 68.621/68.621 thửa đất đang có trên hệ thống, đồng thời hoàn thành việc thu thập, rà soát thông tin đối với các thửa đất thuộc danh sách cần thu thập, bổ sung theo yêu cầu của Chiến dịch. Với kết quả này, xã Hòa Xá là một trong 43 xã, phường của thành phố Hà Nội hoàn thành 100% công tác thu thập dữ liệu theo yêu cầu.

Cùng với đó, công tác làm sạch, chuẩn hóa và liên kết dữ liệu tiếp tục được triển khai. Toàn xã có 62.911 thửa đất được đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 65.305 thửa có hồ sơ quét và 59.703 thửa đã được liên kết thông tin thuộc tính với dữ liệu không gian. Những kết quả này góp phần từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu, tạo nền tảng phục vụ công tác quản lý đất đai chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Xá Dương Tuấn Anh trao khen thưởng tặng tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Ảnh: Thanh Hằng

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Hòa Xá cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, tồn tại. Theo đó, tổng số thửa đất thực tế trên địa bàn xã là 86.518 thửa đất. Trong quá trình triển khai Chiến dịch, xã gặp vướng mắc trong việc thu thập, xác minh thông tin chủ sử dụng đất đối với 17.897 thửa đất nông nghiệp chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Nguyên nhân chủ yếu là do các thửa đất tại bản đồ địa chính đo đạc theo dự án VLAP năm 2014 không phù hợp giữa bản đồ với hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân. Tình trạng sai lệch xảy ra trên diện rộng tại các xứ đồng, dẫn đến việc xác định vị trí thực tế của từng thửa đất trên bản đồ gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, bản đồ, sổ mục kê không thể hiện thông tin của chủ sử dụng đất, các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận...

Thời gian tới, địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, rà soát, xác minh và hoàn thiện dữ liệu, hướng tới mục tiêu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Hằng

Nhân dịp này, UBND xã Hòa Xá đã khen thưởng 5 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch.

Việc hoàn thành 100% công tác thu thập dữ liệu theo yêu cầu là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của xã Hòa Xá trong đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.

Theo thống kê, toàn xã có 86.518 thửa đất theo hiện trạng thực tế. Trong khi đó, hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai mới có dữ liệu đối với 44.601 thửa (đạt 54%). Xã Hòa Xá là địa phương có số lượng thửa đất cần thu thập lớn, đứng thứ ba của thành phố Hà Nội. Việc hoàn thành 100% công tác thu thập dữ liệu theo yêu cầu của Chiến dịch là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện quyết tâm cao độ của chính quyền xã và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.