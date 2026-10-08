Xã Hòa Xá gắn biển công trình chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Lãnh đạo xã Hòa Xá thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành gắn biển công trình tuyến đường "Đoàn kết - văn minh" tại thôn Hữu Vĩnh. Ảnh: Thanh Hằng

Tại chương trình, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã báo cáo kết quả triển khai xây dựng mô hình tuyến đường “Đoàn kết - Văn minh”; đại diện Ban Công tác Mặt trận thôn Hữu Vĩnh phát biểu về quá trình triển khai, tổ chức thực hiện và phương hướng duy trì, phát huy hiệu quả tuyến đường trong thời gian tới.

Theo thông tin tại chương trình, tuyến đường có chiều dài 1,3km, được triển khai từ tháng 6-2026. Trong quá trình thực hiện, công trình nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn, các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân.

Công trình là sự quan tâm của lãnh đạo xã cùng sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Thanh Hằng

Thực hiện công trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Xá và các tổ chức chính trị - xã hội đã hỗ trợ tổng giá trị gần 75 triệu đồng. Cùng với đó, thôn Hữu Vĩnh huy động nguồn xã hội hóa trên 90 triệu đồng; tiếp nhận vật liệu sắt, bê tông để hoàn thiện 2 cổng chào trị giá gần 400 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Định ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Chi ủy, Ban lãnh đạo, Ban Công tác Mặt trận thôn Hữu Vĩnh cùng các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện công trình. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ xã tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn xã.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Văn Định phát biểu tại chương trình gắn biển công trình. Ảnh: Thanh Hằng

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị thôn Hữu Vĩnh tiếp tục phát huy tinh thần tự quản, thường xuyên tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan, chăm sóc các hạng mục trên tuyến đường; duy trì các đợt ra quân chỉnh trang, bảo đảm tuyến đường luôn sáng - xanh - sạch - đẹp, thực sự trở thành mô hình tiêu biểu về xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo xã Hòa Xá đã cắt băng, gắn biển công trình tuyến đường “Đoàn kết - Văn minh” thôn Hữu Vĩnh. Công trình góp phần làm đẹp cảnh quan, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các cấp uỷ chính quyền và tinh thần đoàn kết, chung sức của nhân dân.

* Cùng ngày, tại thôn Bài Lâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Xá tổ chức khánh thành, trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho bà Phạm Thị Đãi - vợ liệt sĩ Nguyễn Chí Đức.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đối với gia đình người có công, tiếp tục lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho vợ liệt sĩ tại thôn Bài Lâm. Ảnh: Thanh Hằng

Bà Phạm Thị Đãi, sinh năm 1941, tại thôn Bài Lâm, thuộc diện gia đình cần hỗ trợ xây dựng nhà, bởi ngôi nhà cấp 4 xây dựng từ năm 1985 đã xuống cấp, thường xuyên ngập úng, tường nứt, không bảo đảm an toàn.

Công trình được hình thành từ nhiều nguồn hỗ trợ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hòa Xá. Ảnh: Thanh Hằng

Với sự hỗ trợ từ nhiều phía, công trình được khởi công ngày 24-7-2026, hoàn thành ngày 20-9-2026, với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Trong đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ 100 triệu đồng; Công ty TNHH thương mại S.Home tặng 1 bộ thiết bị nhà tắm trị giá 20 triệu đồng; số tiền 120 triệu đồng còn lại do gia đình, anh em, dòng họ hỗ trợ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Duyên Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ghi nhận sự vào cuộc tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy thôn, các doanh nghiệp, mạnh thường quân và gia đình trong việc chăm lo cho người có công. Đồng thời nhấn mạnh, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý tri ân sâu sắc đối với các gia đình đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho quê hương, đất nước.

Hoạt động này thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý tri ân sâu sắc đối với các gia đình đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho quê hương, đất nước. Ảnh: Thanh Hằng

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Xá, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban lãnh đạo thôn đã trao kinh phí hỗ trợ, đồ dùng sinh hoạt cho gia đình; đồng thời trao biển ghi nhận phần hỗ trợ của Công ty TNHH thương mại S.Home.