Xã Hòa Xá: Gần 600 triệu đồng đăng ký ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2026

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Xá Trần Duyên Hải phát biểu tại Chương trình phát động tháng cao điểm vận động quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội năm 2026. Ảnh: Thanh Hằng

Sáng 14-10, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Xá tổ chức hội nghị phát động Tháng cao điểm vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2026, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tháng cao điểm được triển khai từ ngày 17-10 đến 18-11-2026, đặt mục tiêu vận động 600 triệu đồng. Hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện cán bộ, viên chức, người lao động Trường THPT Lưu Hoàng trao ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội xã Hòa Xá năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025-2026, tổng giá trị tiền và hiện vật vận động được đạt 993.481.000 đồng. Trong đó, 717.145.000 đồng đã được sử dụng để chăm lo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động hỗ trợ nhà ở, tặng quà, trợ giúp đột xuất và nuôi dưỡng hằng tháng.

Từ nguồn lực này, địa phương đã hỗ trợ xây mới 5 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 1 nhà với tổng kinh phí 180 triệu đồng; dành 375 triệu đồng chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và 100 triệu đồng tặng quà nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, hơn 50 triệu đồng được sử dụng để hỗ trợ đột xuất và hỗ trợ nuôi dưỡng hằng tháng cho 2 hộ cận nghèo.

Đại diện cán bộ, viên chức, người lao động Trường Mầm non xã Hòa Xá trao ủng hộ quỹ "Vì người nghèo và an sinh xã hội xã Hòa Xá năm 2026. Ảnh: Thanh Hằng

Bên cạnh nguồn vận động tại địa phương, xã đã tiếp nhận và trao 300 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng quà Tết cho 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tập trung vào nhu cầu thiết yếu, góp phần giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Hòa Xá phấn đấu hỗ trợ xây mới 5 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ từ 5 xe máy điện và 10 bộ máy tính, với tổng kinh phí dự kiến gần 750 triệu đồng. Địa phương cũng dự kiến trao 96 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Đại diện Quỹ Tín dụng nhân dân Vạn Thái trao ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội xã Hòa Xá năm 2026. Ảnh: Thanh Hằng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Xá Trần Duyên Hải nhấn mạnh trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo. Đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng đối với các hoạt động hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với công tác vận động, việc quản lý, sử dụng Quỹ phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, bảo đảm các nguồn đóng góp mang lại hiệu quả thiết thực. Đây cũng là yêu cầu được địa phương đặt ra trong quá trình triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở, sinh kế và chăm lo đời sống.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Đặng Đăng Khoa kêu gọi các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân tích cực ủng hộ quỹ bằng những việc làm thiết thực. Ảnh: Thanh Hằng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Trưởng ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Đặng Đăng Khoa kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhà hảo tâm và nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể. Nguồn lực vận động sẽ được ưu tiên hỗ trợ nhà ở, sinh kế và các nhu cầu thiết yếu, giúp những hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên bền vững.

Hưởng ứng lời phát động, 26 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Ban công tác Mặt trận các thôn đã đăng ký ủng hộ tổng số tiền gần 600 triệu đồng ngay tại hội nghị. Số tiền đăng ký này thể hiện sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Thông qua đợt vận động, xã Hòa Xá tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo cho 158 hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.