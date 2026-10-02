Xã Hòa Vang tham vấn quy hoạch chung đô thị đến năm 2050

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo phương án quy hoạch, đến năm 2050, quy mô dân số xã Hòa Vang đạt khoảng 63.862 người (hiện nay 27.111 người) và quy mô lao động khoảng 38.000 - 42.000 người.

Hòa Vang được xác định là không gian đô thị sinh thái phía tây thành phố Đà Nẵng, có vai trò chuyển tiếp giữa khu vực đô thị hóa của thành phố với vùng rừng núi, nông nghiệp và các không gian sinh thái phía tây.

Cấu trúc phát triển được tổ chức trên cơ sở phân vai tương đối rõ giữa khu vực Hòa Phong và Hòa Phú. Trong đó, Hòa Phong là hạt nhân hành chính - dịch vụ - đô thị; Hòa Phú phát triển theo hướng sinh thái, lâm nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

Đáng chú ý, phương án quy hoạch giữ lại và tích hợp các khu dân cư, làng xóm hiện hữu trong cấu trúc đô thị mới. Mô hình không gian được diễn đạt bằng định hướng “Đô thị trong sinh thái - làng trong đô thị”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết, Hòa Vang sau sáp nhập mở ra nhiều cơ hội phát triển với không gian mới. Việc triển khai nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hòa Vang đến năm 2050 là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm định hình tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, gắn liền với quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng mới đang được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp nhiều ý kiến phản biện tâm huyết, giúp Hòa Vang xây dựng đồ án quy hoạch chất lượng, có tính khả thi cao.

Các ý kiến nhấn mạnh tính khả thi phải được đặt ra trong mọi vấn đề của đồ án; quy hoạch Hòa Vang phải đặt trong tổng thể quy hoạch chung thành phố để bảo đảm tính đồng bộ và gắn với nguồn lực đầu tư để cụ thể hóa các mục tiêu.

Đại biểu góp ý cho đồ án quy hoạch. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam ghi nhận nỗ lực của UBND xã và đơn vị tư vấn trong việc lập quy hoạch chung; đồng thời nhấn mạnh tiêu chí lớn nhất của đồ án không phải là mở được bao nhiêu đất xây dựng, mà là mở ở đâu, ở mức độ nào và không gian nào phải giữ lại cho 30 - 50 năm tới.

Hòa Vang không đơn thuần là quy hoạch một xã nông thôn, đây là không gian chuyển tiếp đô thị - nông thôn - sinh thái, chịu áp lực đô thị hóa lớn nhưng đồng thời giữ vai trò lưu vực, không gian xanh và dư địa phát triển dài hạn của thành phố.

Trung tâm hành chính xã Hòa Vang. Ảnh: DNRT

Theo lãnh đạo xã Hòa Vang, bên cạnh những thuận lợi, địa phương đang đối diện với nhiều thách thức và rào cản về điều kiện tự nhiên.

Trong đó, nửa phía đông là vùng hợp lưu trũng thấp, hằng năm chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt từ sông Vu Gia qua sông Yên và thượng nguồn sông Túy Loan; nửa phía tây là vùng bán sơn địa với địa hình rừng núi chia cắt, thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ quét.

Hạ tầng đô thị và hạ tầng kinh tế chưa được đầu tư phát triển đồng bộ, bền vững; thu ngân sách còn thấp, đời sống đại bộ phận nhân dân còn khó khăn, nguồn lực địa phương còn manh mún.

Trong các ý tưởng đề xuất của đơn vị tư vấn, “Đô thị bọt biển” được xem là mô hình và triết lý quy hoạch phù hợp, giúp giải quyết hiệu quả thách thức đặc thù của Hòa Vang.