Xã Hòa Vang tập huấn giáo dục công dân số và trí tuệ nhân tạo

Các giáo viên tham gia tập huấn chương trình giáo dục công dân số và AI tại xã Hòa Vang. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Chương trình gồm 4 hợp phần: xây dựng chính sách, nội quy và quản trị; giáo dục công dân số; giáo dục AI; phát triển đội ngũ và tổ chức thí điểm.

Nội dung tập trung trang bị cho học sinh kỹ năng quản lý thời gian sử dụng thiết bị, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện tin giả, lừa đảo và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Trong đó, giúp học sinh tiểu học được làm quen với AI và các nguyên tắc an toàn; học sinh THCS tìm hiểu nguyên lý hoạt động, nhận diện hạn chế và vận dụng AI để tạo sản phẩm học tập.

Trường Đại học Sư phạm đồng hành khảo sát thực trạng, xây dựng khung năng lực, biên soạn tài liệu, bồi dưỡng giáo viên và tư vấn đánh giá chương trình.

Các bài dạy được thiết kế phù hợp điều kiện từng trường, có phương án tổ chức không cần máy tính, bảo đảm mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận.

Thông qua tập huấn, giáo viên được nâng cao năng lực ứng dụng AI trong giảng dạy, từng bước tích hợp nội dung giáo dục công dân số vào các môn học và hoạt động giáo dục, góp phần hình thành cho học sinh kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.