Xã Hòa Vang nâng cao năng lực số, kỹ năng ứng dụng AI cho giáo viên

Tham gia hội nghị, hơn 200 giáo viên đến từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã được các báo cáo viên của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng truyền đạt chuyên đề: “Công dân số – Biết dùng, biết nghĩ, biết sống cùng người khác” và “AI trong dạy học và trách nhiệm của người dùng”. Bên cạnh việc tiếp cận những kiến thức nền tảng, các giáo viên còn được hướng dẫn, thực hành kỹ năng thiết kế kế hoạch bài dạy, lồng ghép nội dung giáo dục công dân số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các môn học, hoạt động giảng dạy phù hợp với thực tiễn nhà trường.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết, chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ giáo viên về giáo dục công dân số, đồng thời hướng dẫn nhận diện, khai thác và ứng dụng AI vào hoạt động giảng dạy theo hướng an toàn, có trách nhiệm và hiệu quả.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện, đây là nhiệm vụ mới, khó nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng diễn ra sâu rộng. Vì vậy, Ban Giám hiệu các trường cần theo dõi, đánh giá nghiêm túc tinh thần và kết quả tham gia tập huấn của cán bộ, giáo viên. Sau khi triển khai tại từng trường, từng lớp, cần tiếp tục kiểm tra, đánh giá thực chất để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chương trình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trong quá trình thực hiện.

Báo cáo viên của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cũng nhìn nhận, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang làm thay đổi nhanh chóng mọi mặt đời sống xã hội. Bên cạnh những tiện ích to lớn, môi trường công nghệ, đặc biệt là không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội, cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về xâm hại, bạo lực và sự lan truyền thông tin xấu, độc, ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh. Trong khi đó, do còn nhỏ tuổi, nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ chưa hoàn thiện, các em rất dễ bị tác động, lôi kéo hoặc trở thành nạn nhân của những hành vi xâm hại trên không gian mạng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, UBND xã Hòa Vang đã ban hành quy định về quản lý, sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội đối với học sinh trên địa bàn. Chủ trương này bước đầu nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo phụ huynh, người dân, nhà trường và các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bên cạnh các biện pháp quản lý, điều quan trọng và lâu dài hơn cả là trang bị cho học sinh, phụ huynh kiến thức, kỹ năng và năng lực số cần thiết để chủ động thích ứng, sử dụng công nghệ an toàn và tự bảo vệ mình trong môi trường số.

Trên cơ sở đó, địa phương đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng biên soạn chương trình “Giáo dục công dân số và Trí tuệ nhân tạo”. Chương trình không chỉ hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng cho giáo viên và học sinh mà còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ huynh trong việc đồng hành, hướng dẫn con em sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là trang bị cho học sinh kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng. Từ những kỹ năng cơ bản như bảo mật tài khoản, bảo vệ thông tin cá nhân đến khả năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, phòng tránh và ứng phó với tin giả, thông tin xấu, độc, các em sẽ từng bước hình thành ý thức sử dụng môi trường số an toàn, có trách nhiệm. Đặc biệt, học sinh được hướng dẫn cách chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng khi gặp phải những tình huống nguy hiểm.

“Muốn xây dựng đội ngũ công dân số vững vàng trong hiện tại và tương lai, việc trang bị năng lực số phải được bắt đầu ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi mỗi học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng để tham gia môi trường số một cách an toàn, chủ động và có trách nhiệm, chúng ta sẽ từng bước xây dựng được nền tảng xã hội số vững chắc. Đây cũng là tiền đề quan trọng để quá trình xây dựng, vận hành chính quyền số diễn ra thuận lợi, giúp các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân”, ông Lê Phú Nguyện nhấn mạnh.