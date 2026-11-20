Chiều 20-11, xã Hòa Trí tổ chức tọa đàm, gặp mặt đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân những đóng góp của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Những năm qua, cùng với sự phát triển của địa phương, đội ngũ nhà giáo trên địa bàn xã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, 3 trường học trên địa bàn xã, gồm: Trường Mầm non Hòa Trí, Trường Tiểu học Hòa Trí và Trường THCS Hòa Trí có tổng cộng 296 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, có 168 giáo viên trực tiếp đứng lớp, nhiều thầy, cô đạt thành tích cao tại hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng đại diện các trường.

Phát biểu tại tọa đàm, lãnh đạo xã Hòa Trí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp "trồng người". Đây cũng là năm đầu tiên xã tổ chức gặp mặt, giao lưu đội ngũ nhà giáo sau khi thực hiện sáp nhập các cơ sở giáo dục.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo các trường và giáo viên nhiều thế hệ đã chia sẻ những kỷ niệm, tâm tư, kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy; đồng thời trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại địa phương.

Dịp này, lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng 3 trường học nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.