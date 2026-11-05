Xã Hòa Trí tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ngày 5-11, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hòa Trí tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng và kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập năm 2026 cho hơn 90 học viên là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra của 29 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được quán triệt những quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; nghiệp vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính Đảng; công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng; kiểm soát, kê khai tài sản, thu nhập; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, hội nghị còn tập trung hướng dẫn nghiệp vụ chuyển đổi số, thống kê ngành Kiểm tra Đảng và nhận diện một số vi phạm thường gặp qua thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát. Các học viên cũng trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua tập huấn nhằm cập nhật những quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã; đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng tại các tổ chức đảng trực thuộc.