Xã Hòa Trí ra quân gia cố hai điểm sạt lở dọc bờ sông Tân Lâm

Ngày 20-9, xã Hòa Trí ra quân khắc phục, gia cố cấp bách 2 điểm sạt lở bờ sông Tân Lâm tại khu vực dân cư thuộc thôn Quảng Cư và thôn Đại Tập nhằm chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026. Tham gia khắc phục có hơn 300 người; xã cũng huy động 3 xe đào, xe ben vận chuyển đất, cát và vật tư cần thiết đến hiện trường để triển khai các biện pháp gia cố, xử lý sạt lở.

Lãnh đạo xã Hòa Trí trao đổi cách khắc phục các vị trí bị sạt lở sâu.

Các lực lượng xúc cát đóng thành từng bao để gia cố những đoạn sạt lở.

Tại khu vực hạ lưu đập Khúc (thôn Quảng Cư) nước xả qua đập tác động trực tiếp gây xói lở chân bờ, có vị trí sạt lở áp sát khu dân cư. Tại thôn Đại Tập, đoạn bờ sông khu vực nhà ông Biện Ngọc Thạnh bị sạt trượt, hở chân móng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình nhà ở của dân. Các lực lượng đã triển khai gia cố tạm thời bằng cách cắm cọc tiêu, đóng cọc tre, chèn bao tải cát, đất; trải bạt chống xói và đắp phụ tại những vị trí sạt lở sâu, tạo chân giữ, hạn chế sạt lở tiếp diễn.

Người dân tham gia vận chuyển các tấm liếp ra vị trí khắc phục sạt lở.

Trước đó, ngày 16-9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Trí đã kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, nhất là các hộ dân ven bờ sông Tân Lâm; qua đó yêu cầu chủ động triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân trước mùa mưa lũ.

Những tấm liếp được đóng tại các vị trí tạo chân giữ, hạn chế sạt lở tiếp diễn.

Các phương tiện được huy động để khắc phục những vị trí sạt lở.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Trí, việc gia cố nhằm hạn chế xói lở chân bờ, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình, hạ tầng xung quanh. Xã yêu cầu các thôn tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đến gần các vị trí nguy hiểm, nhất là trong thời gian mưa lớn.

Biển cảnh báo nguy hiểm được cắm tại một số vị trí.