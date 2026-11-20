Ngày 20-11, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Trí phối hợp với Trường THCS Hòa Trí tổ chức chương trình phát triển văn hóa đọc trên địa bàn xã.

Tại chương trình, lãnh đạo UBND xã Hòa Trí đã phát động phong trào phát triển văn hóa đọc, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức, hình thành thói quen đọc sách và nâng cao tinh thần tự học. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách trong mở rộng kiến thức, bồi dưỡng tâm hồn, rèn luyện tư duy và hoàn thiện nhân cách.

Các em học sinh tham gia đọc sách tại chương trình.

Lãnh đạo UBND xã đề nghị Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã phối hợp với các trường học tiếp tục tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu, chia sẻ kiến thức; quan tâm phát triển thư viện trường học, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với những đầu sách phù hợp. Các bậc phụ huynh cũng cần đồng hành, khuyến khích con em duy trì thói quen đọc sách tại gia đình.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được lựa chọn sách yêu thích, cùng đọc và chia sẻ những nội dung, thông điệp bổ ích từ sách. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tinh thần chủ động khám phá tri thức và xây dựng môi trường học tập thân thiện.

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, lãnh đạo UBND xã và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã đã trao quà tri ân tập thể giáo viên Trường THCS Hòa Trí.