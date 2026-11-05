Xã Hòa Trí: Hỗ trợ nông dân liên kết phát triển sản xuất

Thời gian qua, Hội Nông dân xã Hòa Trí đã thành lập được 19 chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất; đồng thời hỗ trợ hội viên tháo gỡ khó khăn, kết nối tiêu thụ nông sản. Qua đó, từng bước hình thành các mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm

Gia đình ông Nguyễn Tiến Cường (thôn Suối Mơ) trồng 10ha xoài Úc được khoảng 6 năm tuổi và mới cho quả trong 2 năm gần đây. Năm 2026, gia đình ông thu hoạch khoảng 16 tấn xoài tươi. Thay vì chỉ bán quả tươi qua thương lái, ông Cường định hướng chế biến xoài sấy dẻo nhằm nâng cao giá trị nông sản và chủ động hơn trong tiêu thụ. Gia đình đã đầu tư xây dựng xưởng sấy, đăng ký hộ kinh doanh và phát triển thương hiệu sản phẩm xoài Úc sấy dẻo Thúy Cường. Từ sản lượng xoài thu hoạch được, gia đình đã chế biến gần 3 tấn xoài sấy dẻo thành phẩm. Tuy đã có khách hàng nhưng lượng tiêu thụ vẫn còn hạn chế, chủ yếu qua bán lẻ và một số đơn hàng nhỏ.

Thương hiệu sản phẩm xoài Úc sấy dẻo Thúy Cường đã được mang chào hàng tại thị trường Trung Quốc.

Từ nhu cầu thực tế đó, tháng 8-2026, Hội Nông dân xã Hòa Trí đã kết nối, hỗ trợ hộ ông Cường ký hợp đồng với Công ty TNHH Yến sào Quang Minh Khánh Hòa để cung cấp, bao tiêu sản phẩm xoài sấy dẻo và xoài sấy dẻo muối ớt dưới dạng bán thành phẩm. Đến nay, công ty đã nhập 250kg xoài sấy dẻo của gia đình ông Cường để chào bán tại thị trường Trung Quốc. Đây là bước đầu mở ra cơ hội tiếp cận thị trường mới cho sản phẩm, đồng thời tạo thêm hướng tiêu thụ cho nông sản địa phương. Ông Cường chia sẻ: “Gia đình rất phấn khởi khi được Hội Nông dân xã quan tâm, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi cũng ý thức rõ những yêu cầu về chất lượng khi hướng đến thị trường xuất khẩu. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến sơ chế, chế biến sản phẩm đều phải đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm và quy cách theo yêu cầu của đối tác. Đơn hàng ban đầu chưa lớn nhưng là cơ hội để sản phẩm tiếp cận thị trường mới. Nếu đầu ra thuận lợi, gia đình sẽ có điều kiện mở rộng sản xuất, thu mua thêm xoài của người dân và tạo việc làm cho lao động địa phương”.

Hội Nông dân xã Hòa Trí còn kết nối hợp tác giữa Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Thung Lũng Mơ với Công ty TNHH Yến sào Quang Minh Khánh Hòa. Theo nội dung ký kết, công ty cam kết bao tiêu toàn bộ sản lượng yến thu hoạch từ nhà yến của hợp tác xã, đồng thời tiêu thụ tối thiểu 2.000g yến tinh chế mỗi tháng để phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Trí cho biết: “Việc kết nối hội viên với doanh nghiệp, hợp tác xã không chỉ nhằm tìm kiếm đầu ra trước mắt mà còn hướng đến hình thành mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lâu dài. Qua đó, nông dân có thêm thông tin về nhu cầu thị trường, yêu cầu chất lượng và cơ hội phát triển sản phẩm”.

Phát huy hiệu quả các tổ hội nghề nghiệp

Không chỉ hỗ trợ hội viên kết nối tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân xã Hòa Trí còn chú trọng thành lập các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp nhằm tập hợp những hộ cùng lĩnh vực sản xuất, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Đến nay, xã đã thành lập 19 chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi như: Bò sinh sản, gà ta thả vườn, heo thịt thương phẩm, trồng lúa, sản xuất lúa giống và cây ăn quả.

Một trong những mô hình bước đầu hoạt động hiệu quả là Tổ hội nông dân nghề nghiệp “Sản xuất lúa giống” thôn Thạch Định, với 9 thành viên tham gia. Theo ông Nguyễn Quốc Nghĩa - Tổ trưởng, mỗi hộ lựa chọn khoảng 500 đến 1.000m² đất phù hợp để sản xuất lúa giống, tùy điều kiện canh tác. Do yêu cầu về chất lượng, các thành viên chú trọng chọn đất tốt, tuân thủ quy trình sản xuất để bảo đảm chất lượng hạt giống. Sau khi thu hoạch vụ đông xuân, các hộ tuyển chọn, giữ lại nguồn giống phục vụ sản xuất vụ hè thu. Đến nay, lúa giống của tổ không chỉ đáp ứng nhu cầu của các thành viên mà còn cung cấp cho một số hộ dân tại các thôn: Thạch Định, Tân Hiệp và Suối Mơ, giúp người dân chủ động hơn về nguồn giống, giảm phụ thuộc vào nguồn cung thị trường.

Thông qua hoạt động của các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, Hội Nông dân xã nắm bắt sát hơn nhu cầu, khó khăn của hội viên để có hướng hỗ trợ phù hợp. Đến nay, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, hội viên trên địa bàn được vay hơn 3,6 tỷ đồng để triển khai 9 dự án, tập trung vào các mô hình chăn nuôi bò sinh sản, sản xuất lúa giống, trồng cây ăn quả và chăn nuôi gà, với mức vay từ 30 đến 50 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt, hội viên còn trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức về lựa chọn giống, kỹ thuật canh tác, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất và hiệu quả kinh tế. “Thời gian tới, hội tiếp tục hướng dẫn các chi hội, tổ hội phát huy vai trò tập hợp, hỗ trợ hội viên trong sản xuất; chú trọng nắm bắt nhu cầu thị trường, kết nối doanh nghiệp và vận động hội viên nâng cao chất lượng sản phẩm. Người đứng đầu các chi hội, tổ hội cần chủ động trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác phù hợp. Để liên kết sản xuất, tiêu thụ duy trì lâu dài, các bên cần bảo đảm hài hòa lợi ích, sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Qua đó, giúp nông dân từng bước tháo gỡ khó khăn về đầu ra, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập”, bà Nguyễn Thị Thu Thủy nói.